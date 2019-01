“Hemos recibido varias ofertas, tres de ellas son en Europa y estoy muy contento, agradecido con Dios y con el presidente de la institución porque me han abierto las puertas y no me han puesto un pero. Eso se lo agradezco a don Fernando Ocampo, se lo he dicho antes y por ahí estamos valorando”, expresó Meneses, luego de que este martes se anunció que Kölbi patrocinará a la Liga por los próximos tres años.