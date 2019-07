“Un equipo que viene aprendiendo cosas del fútbol de hoy y eso me gusta, es un equipo presionante. Es un equipo que trata de salir jugando como los grandes equipos del mundo. Es un punto clave esa intención de jugar bien con la pelota y me parece que la Liga lo está promoviendo y lo está haciendo, ese concepto de presión adelantada, de tomar riesgos, de alternar posiciones. Me parece que a mí me gustó”, reseñó Pinto.