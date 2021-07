Alajuelense asegura por más tiempo a Marilenis Oporta

Marilenis Oporta anotó por primera vez con Alajuelense en la jornada inaugural del Clausura 2021. Este es su segundo torneo como rojinegra. Fotografía: Prensa Alajuelense

Fue uno de los fichajes en diciembre pasado y en muy poco tiempo en Alajuelense confirmaron que no se equivocaron con la contratación de Marilenis Oporta.

Después de su primer torneo con las manudas y luego de tres partidos del Clausura 2021, la Liga anunció que le extendió el contrato por dos años más.

“Espero seguir aprovechando las oportunidades que me están dando”, manifestó la futbolista, quien unos días después de que las leonas se proclamaron monarcas del fútbol femenino se tatuó la copa.

Oporta es una de las jugadoras más regulares en el equipo de Wílmer López. Cuando llegó, la usaban en el medio del campo, pero en un partido por necesidad la pusieron como defensa y el Pato constató que es una futbolista polifuncional.

“Siempre voy a estar atenta a saber trabajar donde el profe me lo pida, intentar hacer las cosas bien por el equipo y donde sea que me pongan, ya sea atrás, en la media o donde el profe me necesite y el equipo también”.

Estos meses como jugadora de la Liga han sido un sueño hecho realidad para ella.

“Desde que me abrieron las puertas aquí yo dije que quería venir a conseguir títulos. Gracias a Dios conseguimos uno y ahora que voy a estar dos años más espero conseguir muchos. He venido trabajando desde hace mucho tiempo, creo que siempre tenía el deseo de estar en una institución tan grande como en la que estoy ahora”, relató.

Duelo atractivo

La cuarta fecha del torneo empezará este viernes, a las 7 p. m., con el pulso entre Alajuelense y Herediano, en el Morera Soto.

Muy rápido se topan los finalistas del campeonato pasado y, aunque es muy temprano, las florenses intentarán recuperar el terreno que perdieron el fin de semana anterior, cuando cayeron contra Dimas Escazú.

Por su parte, Alajuelense pretende marcar más distancia contra un rival directo.

“Herediano viene de una pérdida y les ganamos la final, entonces vienen con esas ganas de querer ganarnos.

“Nosotras por dicha hemos iniciado de la mejor manera, sabemos que va a ser un partido complicado. Sin embargo, hemos estado trabajando durante la semana para hacer valer nuestra casa”, citó Oporta.

La Liga viene de ganar el clásico frente a Saprissa FF. Antes de ese pulso, las manudas derrotaron a Dimas Escazú y a Pococí.

“Ya todas tenemos muy claras las ideas que tiene el profe con nosotras, ya lo conocemos bien, él nos conoce a nosotras. Sabe dónde podemos sacarle provecho a cada una de nuestras compañeras. Él ha sabido también estudiarnos y nosotras también entender”, reseñó la futbolista.

El equipo se ve muy fuerte, con mística dentro y fuera de la cancha.

“Lo que fue el título nos ayudó muchísimo a seguir uniéndonos más, el equipo está enfocado en lo que tiene que hacer. También hemos agarrado muy bien la idea del profe, ya sea el sistema que él desee que juguemos lo tenemos clarito. Hemos sacado provecho de eso”.

Sobre la estadounidense Jennie Lakip, Oporta manifestó: “Jennie vino y llegó de una vez a trabajar, a lo que todas estamos acá. Gaby Guillén le ayuda con el inglés. Ella se ha ido adaptando al estilo de juego de nosotras porque tal vez era un poco diferente al club donde estaba. Se han visto los resultados y ya tuvo la oportunidad de marcar dos goles en un clásico”.

Aparte del pulso de este viernes entre rojinegras y florenses, el sábado habrá dos juegos. Sporting FC se medirá a Coronado, a las 3 p. m. y tres horas después, Dimas Escazú se enfrentará a Suva Sports.

La jornada se extenderá al domingo, con el pulso a las 2 p. m. entre Saprissa FF y Pococí.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo.