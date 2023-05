Alajuelense asegura no afectar su presupuesto si ficha a Joel Campbell

Alajuelense no quería hablar de llegadas, salidas, ni interés por ningún futbolista mientras esté en la disputa del título. Sin embargo, el caso de Joel Campbell era imposible de manejarlo así.

Dentro de su estrategia de comunicación, el club definió que una hora antes del clásico, el gerente general de la Liga, Ricardo Chacón, daría la posición oficial del equipo, con lo que pueden decir por ahora.

“La Junta Directiva conversó con Joel y le mostró el interés de que venga a jugar aquí a ‘La Catedral’”, afirmó Ricardo Chacón.

¿Se habla de que sería un salario alto?

En términos económicos no vamos a hablar, le mostramos interés de que Liga Deportiva Alajuelense quiere que Joel sea jugador de nuestro equipo, pero en temas económicos no hemos hablado porque competir contra grandes equipos a nivel internacional, que estoy seguro que le ofrecieron alguna posibilidad, es imposible.

“De alguna manera él tiene que adaptarse a las condiciones del medio”.

¿Sería con un patrocinador como pasó con Bryan Ruiz?

Apenas se está conversando, le mostramos el interés de parte de la Liga para que él pueda vestir esta camiseta y en eso estamos. Apenas él finalice su participación con el León en Concacaf va a definir. Y no es necesariamente el tema económico. Con su experiencia él sabrá cuál es la mejor opción para su futuro.

¿Por qué el interés de Joel Campbell para jugar en la Liga?

Habrá que preguntárselo a él. Por supuesto que le agradó que la Liga esté interesada. Manifestó que esperará a que finalice su ligamen con el León y valorar posibilidades, todas. De parte de nosotros está la opción y todas las que se pueden imaginar que puede tener él para seguir en el fútbol internacional.

¿Una llegada de Joel Campbell no sería una movida muy cara? ¿Expondrían las finanzas por traerlo?

No se ha hablado del tema económico, sencillamente lo que se habló es que a Alajuelense le interesaría mucho que Joel sea jugador nuestro y por supuesto que no se pondrá en riesgo la situación económica del club. Tendría que adaptarse Joel a las condiciones que hay en este país y las condiciones tan responsables bajo las que siempre se ha regido este club y esta directiva.

“En términos económicos jamás se puede pensar que se puede competir con el fútbol internacional. Habrá que ver si él quiere quedarse en el fútbol de Costa Rica y jugar en Alajuelense”.

¿El CAR es un gancho para traerlo?

Por supuesto, en general las condiciones que tiene la Liga de primer mundo son extraordinarias y por supuesto que todas las condiciones que pueda tener son un gancho. Al final, Joel es quien va a definir en unos días si estará dispuesto a jugar en Alajuelense.

¿Podría ser que juegue seis meses en Arabia Saudita y venir a final de año?

No sabemos. Nos mencionó que hay varias opciones y habrá en todos los continentes para él, con la carrera tan brillante que ha tenido.

¿Qué participación tienen Giancarlo González y Celso Borges para convencerlo?

Eso ya sería un tema de relación entre ellos, pero con las condiciones, sin contar lo económico, porque no se puede competir con los equipos internacionales, si no se cuenta eso, la verdad sabemos que Alajuelense es una muy buena opción para que Joel pueda seguir la carrera tan brillante que ha tenido.

¿Cómo toma los señalamientos de que Alajuelense infla el mercado y que las ofertas así solo las puede hacer la Liga?

Eso lo dirán los equipos, pero la directiva y la asamblea de socios son muy responsables en todo este tipo de temas y los presupuestos y las opciones económicas siempre han estado en el rango que permite una organización deportiva como esta. No se ha salido del rango, ha sido responsable y tampoco creemos que se esté inflando el mercado, porque hay otros equipos que también están ofreciendo económicamente muy buenas condiciones para los jugadores. Es un tema de gustos, de condiciones y que el jugador al final acepte el gusto y la condición que le sirve más para su futuro.

¿Yeltsin Tejeda tiene opciones reales de llegar a Alajuelense?

No, todavía no. Oficialmente no tenemos nada con Yeltsin. No tenemos nada oficial y él todavía tienen un ligamen, hasta final del año y en este momento no tenemos contacto con Yeltsin, sobre todo por eso, porque tiene una obligación contractual por seis meses más con Herediano.

Ricardo Chacón previo al clásico. (Jose Cordero)