Al vestuario de Alajuelense le tocaron el ego: ‘Quedamos con mucha sangre en el ojo’

En Alajuelense están decididos a mostrar su verdadero carácter este miércoles, cuando se juegue el partido definitivo en la gran final contra Cartaginés. (Prensa Alajuelense)

“Esto todavía no se ha terminado, faltan 90 minutos, no se puede celebrar antes de eso”, afirmó de forma tajante José Miguel Cubero.

Al salir de Cartago el domingo pasado, cada futbolista de la Liga iba pensando desde su asiento en el autobús que el partido no fue bueno, porque ni siquiera hicieron un remate directo y que si bien es cierto encajaron un gol en el cierre, la gran final sigue abierta, tanto que cualquier cosa puede pasar este miércoles en el Morera Soto.

Por las ventanas de ese autobús veían a la afición brumosa festejar no solo la victoria que acababa de conseguir Cartaginés, con ese tanto de Jeikel Venegas.

Donde iban pasando los rojinegros, recibían infinidad de gritos, como: ‘Jale perdedores... ¡Vive, vive, Cartago campeón!’.

Y adentro en ese autobús que intentaba salir de la Vieja Metrópoli con dirección hacia Alajuela, cada quien echaba para su saco, porque hay algo claro y es que a cada jugador de la Liga le tocaron el ego.

“Sabes qué me hace pensar que vamos a remontar, que el equipo quiere jugar ya, el equipo quiere competir ya para salir campeón. Yo no había visto un vestuario así después de los dos golpes que nos hemos llevado seguidos, después del gol del último partido en casa en el minuto 85 y el gol del domingo en el 91′. Yo no había visto un equipo tan comprometido y tan seguro de él mismo”, expresó Albert Rudé tras el juego de ida de la gran final.

Algunos pensarían perfectamente que el español emitía esas palabras tan solo por decir algo, pero varias personas que estaban ahí adentro aseguran que eso fue así, tal cual y como el técnico de la Liga lo manifestó.

“Vamos para nuestra casa, vamos a imponer nuestras condiciones, vamos a ver qué sucede. Quisiéramos que fuera ya, porque quedamos con mucha sangre en el ojo. Empiezan a celebrar antes de… y no estoy hablando del cuerpo técnico y los jugadores, sino del ambiente que involucra”, manifestó José Miguel Cubero.

Con su experiencia y ecuanimidad para salir a poner la cara en los momentos de tensión, el mediocampista insiste en que a esta gran final le resta historia por escribirse.

“Estamos a 90 minutos y es solo un gol”, citó, para agregar que ahora es cuando realmente se tiene que ver el carácter de esta Liga.

“Es claro, es doloroso, no hay que mentir, nos hacen los goles en minutos cruciales, en los que hay que estar más concentrados y sucedió. Ya no podemos ver eso atrás, lo primero que hablamos apenas terminó y tras hacer la oración es que queda poco para el miércoles, para saber si vamos a quedar campeones o no. No hay más y ahora nos tenemos que preocupar por lo que viene e imponer nuestras condiciones”.

Fue hasta este martes cuando Alajuelense sacó las entradas a la venta para el choque definitivo de este miércoles por la corona del Clausura 2022.

“Ojalá llenemos el estadio, esto no se ha acabado, han habido tres partidos y en los otros creamos unas seis u ocho ocasiones claras que no entraron porque así es el fútbol. Los dos goles que nos han hecho han sido cerrando el partido, en momentos donde tal vez se podría pensar que ya lo teníamos y no es así”, analizó Cubero.

Tratando de ser lo más objetivo posible en sus apreciaciones, el volante recalca que ya no pueden hacer nada con lo que pasó, pero sí en salir a mostrar hambre de título desde que arranque el partido.

“No quiero ser mediocre tampoco, pero lo más importante es lo que viene. Estos tres partidos han sido muy parejos, la verdad es que son detalles, claro que estamos dolidos, cómo no, claro, salimos dolidos, pero no muertos y esto pasa en el fútbol. Hay veces que tenemos que entender algunas situaciones y aceptarlas, ser autocríticos, pero lo que viene va a ser lo más importante”.

Cubero destacó que un gol al inicio o al final marca el pensamiento de muchas personas que involucran esto, pero insiste en que ellos a lo interno lo ven diferente.

“En los dos partidos anteriores, cuántas opciones creamos y estuvimos bien parados, es parte del fútbol, de esto que hay que sentirlo y vivirlo y aceptar, pero ya pasó. No generamos y ya pasó, ahora vamos a nuestra casa y para nosotros en lo personal y en lo general, es más importante lo que viene”.

Cubero señaló también que dejando de lado toda esa euforia que irradian muchos aficionados brumosos, acompañada desde el domingo con aires de triunfalismo y que otros son más mesurados, recordando lo ocurrido en 2013, a lo interno de Cartaginés tienen que estar muy contentos.

“Sacan un resultado, una diferencia, estaban en su casa, con su ambiente, con su afición, con todo lo que genera una final, con todo lo que viene. Por algo pasan las cosas, recibir un gol con esta situación, terminando el partido, que golpea y duele, duele mucho, pero esperemos que el miércoles sea todo a favor de nosotros”, reiteró.

Alajuelense recibirá este miércoles a Cartaginés, en el último partido del Torneo de Clausura 2022. Los brumosos llevan una ventaja de 1 a 0 en la gran final, pero en la Liga están decididos a mostrar su verdadero carácter, porque Cubero expresó el sentir suyo y de todos sus compañeros: “Quedamos con mucha sangre en el ojo”.

Este miércoles en el Morera Soto se coronará al nuevo campeón del fútbol nacional, un partido en el que Benjamín Pineda será el encargado de impartir justicia.