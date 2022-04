Al presidente de Saprissa le dolió ver a dos de sus capitanes en Picnic en plena crisis morada

Juan Carlos Rojas asegura que los jugadores no tenían impedimento para ir a Picnic, pero que el mensaje que daban desde allá por el momento no era el mejor. (Rafael Pacheco Granados)

Antes de que se jugara el clásico, el presidente del Saprissa, Juan Carlos Rojas, hizo una confesión sobre la presencia de Christian Bolaños y de Kendall Waston en Picnic. Que ellos acudieran a ese festival musical el sábado pasado fue un hecho sumamente mediático y que dio mucho de qué hablar, principalmente por la crisis en la que está el equipo morado, independientemente del resultado del duelo contra Alajuelense.

Para contestar la pregunta sobre esa situación en los micrófonos de Columbia y de Teletica Radio, el jerarca tibaseño abordó el tema desde todas las aristas.

“Bueno, vea, una cosa es que esto es un tema de varios niveles. Esa es la realidad, no es blanco y negro. Una cosa es que están en su derecho de hacer algo, no estaban convocados, pero por otro lado yo creo que es un momento difícil, muy difícil que estamos pasando y también es importante transmitir ciertos mensajes”, expresó Juan Carlos Rojas.

Y agregó: “A mí en lo personal me hubiera gustado que los mensajes que se transmitieran fueran unos de mucho más solidaridad con el grupo. Aunque no había un impedimento de que ellos fueran a esa actividad personal en su tiempo libre, dado que no estaban convocados, a mí me dolió verlos ahí, le soy sincero”.

El presidente de Saprissa dijo que él en lo personal no conversó con Christian Bolaños ni con Kendall Waston al respecto, pero que sí lo hizo el gerente deportivo, Ángel Catalina.

“El gerente deportivo habló con ellos y bueno, estamos viendo y analizando el tema”, citó, sin decir si hubo algún tipo de medidas a lo interno.

“Lo más importante aquí es cerrar filas, es unir al grupo, es todos estar en la misma página, de que estamos en una batalla, más allá de la clasificación, la cual se ve muy difícil. Para mí el tema no es clasificar o no clasificar, es que Saprissa tiene que sacar su orgullo para que lo que resta del torneo pueda ser una versión de Saprissa con dignidad, una versión de Saprissa que cada jugador da lo mejor de sí, no solo poniéndole el pecho a las balas, sino luchando por esta camisa”.

Para Rojas, en el equipo deben tener claro que en las 24 horas al día, ya sea en el entrenamiento, yendo al supermercado o durmiendo, “hay que estar pensando en qué se puede hacer mejor para revertir esta situación que lo vamos a hacer”.

“Pareciera que este está siendo un torneo para el olvido, pero yo le garantizo que de esto vamos a tomar aprendizajes y esto nos va a hacer más fuertes y el Saprissa va a volver más fuerte que nunca, es el compromiso de los socios y de esta dirigencia”, aseveró Juan Carlos Rojas.