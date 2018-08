“No podía hacer ninguna actividad física en esos tres meses. Debía recuperarme bien de la cirugía, pero lamentablemente cuando estaba bien, el técnico de ese momento no me tomó en cuenta para el primer equipo, lo cual fue muy duro porque desde los 13 años estoy en el Carmelita y es el equipo con que me he identificado”, señaló Rodríguez.