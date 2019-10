"Soy autocrítico, cuando me dicen que no fui tan profundo me voy bravo para la casa para tratar de complacerlos de alguna manera. Habrá partidos difíciles en los cuales tengo que emplearme a fondo como cabeza del equipo y darle herramientas a mis jugadores. Todos los días uno quiere ser mejor; me gustaría jugar en algún momento con cuatro delanteros, en algún momento lo van a ver ahí y es parte de la evolución del sistema”, adelantó Centeno.