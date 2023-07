Al jefe de prensa de Saprissa lo sorprendieron con una noticia que le sacó las lágrimas

Patricio Altamirano, más conocido como ‘Pato’, recibió de María Alejandra Gutiérrez, su esposa, una noticia que lo dejó prácticamente congelado. Patricio no podía creerlo, pero al mismo tiempo se sintió el hombre más afortunado de la tierra.

“Ella me dio la sorpresa, preparó todo un cuadro bonito en el cuarto y me dijo que íbamos a ser papás, primerizos, y le doy gracias a Dios. Estamos muy felices y se me vinieron las lágrimas porque era un sueño de mi mamá”, dijo Patricio.

‘Pato’ añadió que él es el menor de cinco hermanos y el sueño de su madre, María Virginia Pozo, quien falleció el año pasado, era verlo con un hijo. Ella deseaba que Patricio le diera un nieto, por eso cuando Alejandra le dio la noticia, ese instante fue muy emotivo para Altamirano.

Patricio reconoció que se sorprendió al darse cuenta de que sería papá en el mes de noviembre, pero al mismo tiempo tenía algunas sospechas.

“Más o menos sabía que podía estar embarazada porque ella (Alejandra) tenía ciertos malestares. La escuchaba por las mañanas cuando se levantaba e iba al baño, y me parecía raro. Siempre hay esa corazonada de que en algún momento llegará un hijo”, expresó el comunicador de Saprissa.

Patricio agregó que la posibilidad de convertirse en padres es un tema que había discutido con su esposa.

“Siempre hemos querido tener uno y tuvimos que esperar aproximadamente dos años y medio para recibir la noticia. Estamos muy felices y esperamos con emoción el nacimiento del bebé”, destacó Patricio.

Alejandra y Patricio están muy felices porque van a ser padres. Patricio, jefe de prensa de Saprissa, le comprará la camisa del "Monstruo" a su hijo.

Patricio y Alejandra llevan tres años de matrimonio. Cumplieron su aniversario el pasado 5 de junio y sienten que antes de pasar al siguiente nivel, como dijo ‘Pato’, tuvieron tiempo para conocerse más y disfrutar juntos.

“Si Dios quiere, está previsto que nazca en los primeros días de noviembre. Especialmente, si se adelanta, coincidiría con la fecha del aniversario de la muerte de mi mamá, que es el 29 de octubre, y sería una doble emoción. Pero cuando sea, porque la alegría de ser papá es en cualquier momento”, indicó ‘Pato’.

Y la pregunta no podía faltar: ¿Ya conocen el sexo del bebé?

“Va a ser un niño y rompimos con la dinámica que había en la familia, donde todos los primeros en nacer fueron mujeres. Yo seré el primero en tener un hijo varón. Vamos a tener un ‘patito’”, comentó Patricio,con una enorme sonrisa.

La noticia se esparció como pólvora en Saprissa. Patricio compartió algo en redes sociales y de inmediato recibió mensajes de felicitación de sus compañeros de administración y de los jugadores del equipo.

“Varios de ellos me felicitaron. Tengo una buena relación con Mariano Torres. Él fue uno de los primeros en enterarse, y también don Ángel Catalina. Les conté personalmente y están muy contentos de verme en esta etapa”, señaló Patricio.

El pequeño tendrá su camisa de Saprissa. ‘Pato’ se la comprará, pero por ahora se enfoca en lo fundamental: prepararle la habitación y comprarle la cuna. Ah, por cierto, para aquellos que se preguntan cómo se llamará el ‘Patito’, el feliz padre nos dio la respuesta.

“Se llamará Patricio. Es un nombre diferente a lo común en Costa Rica. Yo soy de familia chilena, Patricio es un nombre sudamericano, me ha ido bien, es un nombre que casi no se da en el país y queremos que también lo lleve”, dijo Patricio.

Patricio agregó que no impuso el nombre, Alejandra está de acuerdo. Después de considerar varios nombres, como Sebastián y Agustín, Alejandra dio su aprobación. En noviembre, esperan con ansias la llegada de Patricio Altamirano Gutiérrez.