Al debutante de Alajuelense se le salieron las lágrimas antes de entrar a la cancha

Jhonny Salas se estrenó con Alajuelense en el partido ante Alianza, en los octavos de final de la Liga Concacaf. (Prensa Alajuelense)

Jhonny Salas disfrutó al máximo su estreno con el primer equipo de Liga Deportiva Alajuelense.

Solo él sabe todo lo que ha tenido que pasar para llegar a donde está y también es el primero en reconocer que no ha ganado nada, que le queda mucho camino por recorrer y que su carrera apenas empieza.

“Muy emocionante la verdad, era algo que siempre había soñado. Antes de entrar a la cancha hasta me salieron unas lágrimas, ya que he pasado muchas cosas. Era algo que no me esperaba, la verdad”, apuntó Jhonny Salas, quien fue titular con Alajuelense en el partido contra Alianza en Panamá.

El gol rojinegro surgió de un cobro suyo de tiro libre que iba hacia el marco, pero hubo un desvío de Jesús Cano y oficialmente la anotación se consignó como autogol.

Salas dio de qué hablar y era lo que quería, porque era un representante de esos jovencitos que se forman en el Centro de Alto Rendimiento en Turrúcares y que están a la espera de una oportunidad, como la que se le presentó a él en este viaje a Panamá.

“Nada más queda entrenar, apoyar a los compañeros y seguir esperando una oportunidad. Fue muy emocionante la verdad, venía con ‘Rayo’ (Rayínder Hernández), el compañero (del alto rendimiento) que también viajó y era algo muy bonito, el primer partido convocado en Primera División, vivir todo eso, viajar desde allá en avión y todo, fue muy emocionante”, recalcó.

Poco a poco los jóvenes de la Liga van sumando minutos y eso es algo que encaja a la perfección en la filosofía del técnico uruguayo Fabián Coito.

“Yo creo que es un equipo que trabaja muy bien las divisiones juveniles, que está en busca de la formación de sus jugadores y creo que necesitan oportunidades, como las que tuvieron este jueves”, expresó Fabián Coito, quien dejó claro que no se trata de alinear a esos muchachos solo por el hecho de que son jóvenes.

“De mi parte, en la medida que se pueda claro que van a tener posibilidades, no como un favor, sino porque se las ganan, porque tienen condiciones y porque juegan bien al fútbol y en la medida que los necesitemos claro que van a ser considerados”, añadió el charrúa.

Sobre el partido que Alajuelense empató 1 a 1 con Alianza y que se tradujo en un global de 6 a 1, Coito apuntó: “Lo más importante es que logramos la clasificación, que era el objetivo a priori en este torneo”.

Dijo que la ventaja con la que la Liga llegó a ese juego de vuelta en los octavos de final de la Liga Concacaf (5 a 0) les permitió darle espacio a algunos futbolistas que habitualmente no lo hacen en el equipo.

“Lo cual es muy bueno, porque los prepara para los momentos en los que sea necesario contar con ellos”.

Además, destacó el estreno de Erick Cabalceta con la Liga y mencionó que Rolando Blackburn tuvo 90 minutos por primera vez desde que está él al frente del equipo.

“Por distintos factores y situaciones y es lo que necesita, continuidad, fútbol, ritmo, que da solamente el juego y él lo necesita”, dijo Coito, quien cree firmemente que pronto caerá el gol del atacante canalero.