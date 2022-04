Al bajar la tensión, Albert Rudé dedicó la victoria a la afición de Alajuelense

Esta vez la afición de Alajuelense decidió darle un voto de apoyo a Albert Rudé. (Rafael Pacheco Granados)

Alajuelense volvió a ganar, al imponerse 2 a 0 en la casa de Guadalupe. Ese resultado hizo que bajara la tensión contra Albert Rudé y el técnico rojinegro se refirió a la afición eriza.

¿Consiguió el balance que andaba buscando porque el equipo hizo un partido muy correcto?

Creo que el equipo se vio muy serio, ha salido con un grandísimo compromiso y creo que se pudo ver desde el minuto uno y eso nos ha permitido podernos meter por delante del marcador, que es algo que no habíamos conseguido en los últimos dos juegos por desajustes que nos habían penalizado mucho en el trámite del juego. Lo hemos sabido llevar muy bien.

Cuando el ambiente ha estado un poco más difícil para usted como entrenador, los líderes salieron a respaldarlo. ¿Cómo tomó que Bryan Ruiz pidiera un año mínimo para usted y el respaldo de los otros jugadores?

Estoy muy agradecido con el grupo, la verdad es que me han mostrado el apoyo al 100% y el compromiso al 100% también, porque no solo es apoyo de palabra, sino con hechos en el verde y eso como entrenador a uno lo deja muy orgulloso.

Los capitanes que tenemos son excelentes jugadores, excelentes líderes y así lo están ejerciendo, estamos muy contentos de tenerlos con nosotros y que tengan ese compromiso con el proyecto.

¿Qué puede decir de la afición?

Esta victoria va dedicada a ellos, por todo lo que nos han apoyado, por todo lo que nos han arropado en este partido. El equipo se ha sentido arropado, desde el primer minuto han estado alentando, con buenos gestos, con buenas palabras, con buena vibra y eso nos ha ayudado muchísimo a llevarnos este triunfo tan importante fuera de casa, que lo necesitábamos.

En tres ocasiones le ha ganado a Wálter Centeno. ¿Que Guadalupe tenga una propuesta de ir al frente y no encerrarse le facilita eso?

Este equipo de Wálter Centeno juega muy bien al fútbol cuando tiene el balón y cuando no tiene el balón, es un gran equipo, lo hemos estudiado muchísimo, nos ha dado mucho trabajo para preparar este partido y no es un secreto que cuando un equipo te viene a no proponer tanto y te mete dos líneas de cinco, que nos pasó en los últimos partidos, hay menos espacios.

Es lo que nos había faltado, esa contundencia para poder abrir el partido a nuestro favor o darle vuelta, es lo que nos había faltado y es evidente que jugando contra un equipo tan propositivo, la tenemos más fácil y con la gran calidad que tenemos las cosas se facilitan un poco más.

¿La deuda es ser más constantes, porque el equipo a veces cuando liga victorias, empata o pierde?

Confío plenamente, nuestro objetivo es quedar superlíderes, apuntamos desde el día uno a ese objetivo y sabemos que no es fácil, porque está todo muy apretado y hay equipos que están en la pelea.

Pero eso sigue siendo nuestro objetivo y nos falta esa regularidad, que creo que en el juego hemos venido tomando, pero no en los resultados. Necesitábamos transformar esa regularidad en el juego en resultados numéricos. Se ha logrado y no podemos bajar de aquí. Ese tiene que ser el nivel del juego, no podemos bajar, pero a nivel de resultados tiene que estar a la par, porque así podremos llegar a ser superlíderes. De otra forma será difícil, por como está la liga, tan apretada.

¿Qué hizo distinto la Liga para sacar la victoria?

Lo que ha ocurrido distinto es el trámite del juego, el equipo venía jugando un buen fútbol, pero el trámite del juego se nos había complicado por algunos errores, se nos había puesto cuesta arriba y no habíamos sido contundentes. Esta vez fuimos contundentes cuando tocaba, se nos ha puesto el trámite a favor y lo supimos manejar de buena forma.

¿Por qué falló el penal Johan Venegas?

Nosotros teníamos asignado que iba a ser Johan, que acababa de marcar su gol 100 y que queríamos darle la oportunidad del 101. Ahí le hemos dado el chance porque lo teníamos establecido y al final el portero también juega. Seguiremos insistiendo para mejorar ese apartado que sabemos que es muy importante sobre todo en instancias finales, cuando te quedan esos penales, con esas oportunidades tan importantes.

¿Manejó el tiempo en el complemento?

En la segunda parte, sabiendo de los peligros que tenía Guadalupe y ese cambio que han hecho ellos, que estaban jugando con dos adentro y tres arriba y cambiaron y pusieron tres adentro y dos centrados para tener más volumen, lo que hemos hecho es tener los espacios que a veces nos hacen falta para poder contragolpear y hemos tenido el penal que ha sido producto de una muy buena presión del equipo, que no lo pudimos transformar, pero hemos acabado donde queríamos, que era presionando arriba y con este triunfo que era muy justo.

¿Por qué no estuvo Jurguens Montenegro ni en el banquillo?

Nosotros cuando hacemos la lista siempre tratamos de llevar a los jugadores que por el plan de juego creemos que encajan más, los que están en el mejor rendimiento y nos pueden ofrecer aquello que necesitamos y en este caso fueron Johan Venegas y Doryan Rodríguez para ir de puntas.