Ajustes en el fútbol nacional: Más de 50 propuestas de cambios en reglamento

El balón volverá a rodar en el fútbol de Costa Rica a partir del 26 de julio. Sin embargo, antes de que se inicie el Torneo de Apertura 2023, la Unafut deberá valorar más de 50 propuestas de cambio, incluyendo ajustes a la regla de jugadores sub 20, los montos de las multas y la cantidad de extranjeros por equipo.

También falta por establecer las fechas de la Supercopa y el Torneo Copa, así como los cruces para el certamen copero. De momento, quedó claro que Saprissa y Herediano se medirán en la Supercopa, mientras que 20 clubes participarán en la Copa.

14/06/2023/ Presentación del calendario de la Liga Promerica torneo Clausura 2023 en el Hotel Double Cariari By Hilton por parte de la UNAFUT / el dedicado de este torneo es el ex jugador Alfonso “ Magüs ” Brenes / foto: John Durán

Vicky Ross, presidenta de la Unión de Clubes de Fútbol de la Primera División, explicó que “la Supercopa se suele jugar entre campeón de Apertura y Clausura y en este caso, como es el mismo en ambos torneos, se disputará entre Saprissa y el segundo de la tabla acumulada, que en este caso es el Herediano. Ya tenemos la fecha, pero estamos afinando los detalles”.

En lo que respecta a la Copa, será un formato rápido y la disputarán los 12 clubes de la Primera División y los ocho equipos mejor posicionados de la Liga de Ascenso, según la tabla acumulada. Entre agosto y noviembre se definirá el monarca de este certamen, no obstante, no se dio a conocer el formato.

Para el Apertura 2023 se mantiene el sistema con 22 fechas todos contra todos, una segunda fase con semifinales y final. Además, el líder de la primera etapa se garantiza una gran final, de ser necesaria.

Primera jornada Copiado!

26 de julio

San Carlos - Grecia

Santos - Alajuelense

Cartaginés - Guanacasteca

Saprissa - Sporting

Liberia - Herediano

P. Zeledón - Puntarenas

Juegos estelares separados Copiado!

Lo que sí cambia es que en esta oportunidad no nos toparemos partidos entre Saprissa, Alajuelense, Herediano y Cartaginés en una misma jornada, como sucedió en varios de los anteriores torneos. Los choques entre los tradicionales se distribuyeron para que “tengamos partidos vistosos en todas las fechas”, explicó Ross.

Así quedarían los enfrentamientos entre los grandes:

Fecha 3: Saprissa - Herediano.

Fecha 5: Saprissa - Cartaginés.

Fecha 6: Herediano - Alajuelense.

Fecha 7: Alajuelense - Saprissa*.

Fecha 8: Cartaginés - Herediano.

Fecha 9: Alajuelense - Cartaginés.

Fecha 14: Herediano - Saprissa.

Fecha 16: Cartaginés - Saprissa.

Fecha 17: Alajuelense - Herediano.

Fecha 18: Saprissa - Alajuelense*.

Fecha 19: Herediano - Cartaginés.

Fecha 20: Cartaginés - Alajuelense.

* Clásicos nacionales.

Cambios en reglamentos Copiado!

Previo a cada temporada (año futbolístico) es el único momento en el que se pueden realizar cambios a los reglamentos y los clubes aprovecharon para presentar más de 50 propuestas. Ahora deberán ser valoradas por el departamento legal de la Unafut y el Consejo Director.

Vicky Ross, presidenta de la Unafut, aseguró que Costa Rica tiene la liga más fuerte de Centroamérica. (JOHN DURAN/ #Costa Rica )

Entre los aspectos que se quieren ajustar están cambios en multas, modificación a la regla de los minutos Sub 20 y aumentar la cantidad de extranjeros por equipo.

En el tema de castigos, pretenden disminuciones o aumentos a ciertos aspectos. Así mismo, para la norma Sub 20 los gerentes de los equipos plantearon que se sumen minutos por edad, según un porcentaje que se le otorgue a los jugadores. Es decir, que sumaría más una figura de 19 años o menos, que una de 20, 22 o 23.

Finalmente, en relación a los extranjeros, hay algunos dirigentes que pretenden que se suba de cuatro a cinco o más. Y es que hay planteles que cuentan con cinco hoy en día, como Herediano.

Alfonso "Magus" Brenes, exfigura de Cartaginés y Saprissa, será el dedicado del Torneo de Apertura 2023. (JOHN DURAN/ #Costa Rica )

“Se cerró el periodo hace unos días y hay más de 50 propuestas para cambios. En el caso de la regla Sub 20, se trabajó en consenso con la propuesta de los gerentes deportivos. Con las multas tienen cinco años de no modificarse y siempre hay propuestas para que sean menores, pero hay unas que están muy bajas. Con lo que respecta a los extranjeros, me lo comentó Juan Luis Artavia, presidente de Pérez Zeledón, y me dijo que algunos presidentes lo hablaron, pero no entendí si hay consenso”, detalló Vicky Ross.