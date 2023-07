Agustín Lleida volvió al Morera Soto y contó lo que aún le da rabia de su gestión en Alajuelense

Dicen que cada quien siempre regresa a donde fue feliz —y donde a la vez se llevó decepciones—. Eso aplica para Agustín Lleida, quien primero se dio una vuelta por el Centro de Alto Rendimiento (CAR) y luego acudió al Estadio Alejandro Morera Soto, donde presenció el partido en el que Liga Deportiva Alajuelense y Liberia empataron 3 a 3.

Quería que su visita tuviera un perfil bajo, pero luego accedió a conversar con los medios con derechos de transmisión cuando los equipos hacían su calentamiento. Así que por varios minutos atendió las consultas de Columbia, Teletica Radio y Monumental.

Contó que estaba ahí, como un manudo más, viendo a la Liga y que para él merecía la pena venir a Costa Rica para saludar a los amigos. Aprovechó que el Oviedo se encontraba de pretemporada en México, jugando contra Pachuca. Así que su itinerario personal para regresar a España tenía una escala que para él era de carácter obligatorio.

- ¿Cómo está viviendo la actualidad?

- En España es una experiencia diferente, es una de las mejores ligas del mundo, con una estructura muy bien armada. Aprendiendo, disfrutando también de la tierra y de encontrar a la familia allá, pero siempre con una mirada a lo que pasa en la Liga.

“Como me dicen mis amigos, tengo una relación tóxica con la Liga. Uno no puede nunca dejar de estar pendiente de lo que pasa y como liguista sufriendo y disfrutando cuando toca”.

- ¿Cómo ve a Alajuelense en su estructura, infraestructura, en la parte deportiva con Andrés Carevic y los movimientos?

- Estuve por la mañana y vine a eso, para ver cómo está todo por aquí, encontrarme con los viejos amigos y disfrutar de lo que es la Liga. Lo he encontrado muy bien, creo que tiene buen equipo. Al final siempre nos han costado los comienzos de torneo porque se incorporan muchos jugadores de la Copa Oro, de la Selección y no han hecho pretemporada. No han tomado el bagaje que tienen que tomar y toca arrancar como un diésel.

“El otro día por suerte se ganó en Guápiles, costó el partido, pero es parte de eso. Estoy seguro de que irán cogiendo ritmo, tienen una gran plantilla, tiene buen fondo de armario. Creo que Joseph (Joseph) ha hecho un buen trabajo y que van a estar muy bien, irá muy bien este torneo”.

- Una de las bombas del mercado fue Joel Campbell. ¿Qué le pareció esa operación y que él esté en la Liga?

- Me parece que Joseph hizo un esfuerzo para que él estuviera aquí, creo que es el mejor jugador del campeonato y después de lo que pasó en la final era una manera de volver a levantar a toda la gente, traer al mejor jugador en activo de Costa Rica y creo que es un acierto.

“Prueba de eso es cómo estaba el campo en Guápiles, igual en Alajuela y un poco a la dinámica y a la energía de la Liga le ayuda que esté este tipo de jugadores aquí”.

Agustín Lleida estuvo presente en el partido entre Alajuelense y Liberia, en el Estadio Alejandro Morera Soto. Antes del juego, atendió a los medios de comunicación. (Jose Cordero)

- ¿En algún momento usted pensó en traer a Joel Campbell? ¿Esto se fue forjando desde que usted estaba en la gerencia?

- Yo me junté con Joel, me junté con Fernanda (Mora) que es su esposa, pero estaba muy joven todavía y no quería volver. Creo que está joven todavía y le quedaba fútbol en el extranjero, pero las condiciones de la Liga, la infraestructura, el día a día, su país le ha llamado y qué bueno que esté por aquí.

- ¿Es posible hacer una especie de convenio entre la Liga y Oviedo?

- No hace falta hacer un convenio firmado, en realidad está. Hoy puedo decir que iba a venir Santiago van der Putten y estábamos hablando para que se pudiera incorporar en nuestro filial. Teníamos un central con un cruzado roto, íbamos a venir a México y necesitábamos un jugador que se incorporara con el primer equipo.

“Santi lo había hecho muy bien en el Betis todo el año, lo estábamos siguiendo y al final no se dio porque lastimosamente tuvo la lesión. Seguro se va a recuperar bien, está joven y le queda mucho por delante, pero esa comunicación está en el día a día. No nos podemos separar de la Liga”.

- ¿Le costó desintoxicarse de Liga Deportiva Alajuelense tras su paso por aquí?

- No me he desintoxicado, seguimos igual y en contacto con el día a día. Uno sufre cuando va mal porque se pone en el lugar de los que están, lo ha vivido y fue muy duro otra vez lo de la final. Sabemos que la Liga se levanta, que tiene una afición detrás que la empuja siempre, que no te deja dormir nunca. Eso lo conocemos todos y estoy seguro que la gente va a venir arriba y va a ir bien.

- ¿Cómo cataloga su etapa aquí, porque hubo cosas buenas, pero fueron pocos títulos?

- Como lo hablamos muchas veces y se han hecho muchos análisis también, cada uno lo verá de una manera. Cada uno tendrá su verdad, su forma de verlo y todas son buenas, creo.

“Yo con lo que me quedo es que hice mucho esfuerzo aquí, que todo lo que estaba en mis manos lo hice. Se nos escaparon campeonatos y me da mucha rabia, porque por minutos tendríamos otro tipo de palmarés y eso se recordaría de otra manera, pero tampoco me puedo reprochar lo que hicimos en el día a día.

“Creo que estuve bien aquí, siempre fui respetuoso con todo el mundo, dejé buenos amigos. Lo que más me ilusiona ahora es que vuelvo y todos me reciben muy bien. Que se podía haber conseguido más, seguro que sí, pero también se dejaron muchas cosas”.

- ¿Qué criterio tiene de Javier Santamaría? ¿Fue una recomendación, lo conoce?

- Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Él ha estado en China cinco años, luego en León otros cinco años, tiene experiencia de 10 años fuera del país en buenas estructuras de fútbol. A partir de ahí se tiene que adaptar a las características que tiene la Liga, que es que te quita la vida. Si está dispuesto a eso y estoy seguro que sí, pues va a meter muchas horas y va a dejar un buen resultado aquí.

- ¿De lo que hoy se ve en Alajuelense, cuánta responsabilidad recae en su figura?

- Bueno, a nivel de infraestructura mucha. Hay mucha relación, acabamos teniendo a Andrés Carevic aquí, hay muchos jóvenes como Josimar Alcócer, que cuando yo vine tenía 13 años, era un enano y está aquí y uno se pone feliz.

- Actualmente hay una especie de debate sobre cuánto cuestan los jugadores jóvenes de Costa Rica y si Josimar Alcócer puede venderse en $1 millones o no. ¿Usted cree que Alajuelense puede pensar en venderlo a él o a Carlos Mora en esos montos?

Alcócer si quieres, mañana se vende en $1 millón, se puede vender en eso.

- ¿Pagarían eso por él?

Sí, sí, sí. Si la Liga quiere, mañana lo puede tener.

- ¿Dónde lo ve jugando?

Tiene 19 años, viene de jugar con la Selección en la Copa Oro, te hace ya un torneo en un equipo como la Liga y es extremo, ese uno contra uno que te encara siempre. De esos no hay casi. En Europa cuesta mucho, siempre va todo el mundo a no perder la pelota, a mantener, a jugar para atrás, a echar centros antes de regatear y ese jugador tan de calle, de Centroamérica con ese físico que tiene, créame que no hay.

“La Liga está valorando opciones y si en algún momento hay algo así, puede tener la salida porque se la ha ganado. No todos los jugadores pueden valer $1 millón, pero Alcócer por las características que tiene sí puede valerlo y no te extrañe que acabe dándose una oferta así y pueda salir”.

- ¿No es problema que lo absorba el momento de Selección Nacional y la falta de resultados en su club? ¿Eso no interfiere para decir que Alcócer vale $1 millón?

- No, porque al final es un escaparate lo que ha tenido la Copa Oro. A lo mejor si me pregunta por Manfred Ugalde, a lo mejor el haber estado más tiempo en su club sin salir y demás le ha ayudado a tener esa venta definitiva tan grande que han tenido. En el caso de Josi ha crecido mucho a nivel de club y de Selección y que está para un salto a Europa.

- En su gestión se vendieron varios jugadores como Ariel Lassiter, Alonso Martínez y el mismo Brandon Aguilera. ¿Cómo ha visto la evolución de ellos?

- Al final creo que Alonso está para más que para la Segunda División donde estaba, tendría que haber dado el salto antes fuera. Al equipo de Bélgica que llegó estaba bien, pero tenía que dar el salto antes. Brandon Aguilera está llevando el proceso que tiene que llevar, ha estado haciendo una buena pretemporada con el Nottingham Forest y eso seguro que le ha dado una buena experiencia.

“Ariel Lassiter es un jugador de la MLS y creo que ahí va a estar muchos años, no creo que dé el salto a Europa. Pero de que todos tienen condiciones, las han aprovechado, a nivel económico también les ha ido muy bien y al final de eso se trata. Para eso fueron hechos desde pequeños, para poder dar el salto y poderse ganar bien la vida de esto”.

- ¿Se ve volviendo en algún momento a la Liga?

- Pregúntele a mi mujer a ver (ríe…).

- ¿Quiere venirse?

- Sí, siempre, de hecho no se quería ir, pero ahora estamos muy contentos allá, muy felices y en los próximos dos años 100% seguro voy a estar en Oviedo, porque ahora estamos en el inicio de la ciudad deportiva, hay un buen proyecto. El torneo lo empezamos bastante complicados, pero al final estuvimos a cuatro puntos de la promoción a Primera División.

“Entonces esa vivencia la queríamos tener y era la oportunidad, pero de que vamos a volver a Costa Rica en algún momento seguro que sí, porque nos hemos quedado enamorados del país.

“No sé si a trabajar en el fútbol, o a vivir o a lo que sea, no digo que a volver a la Liga, pero volver al país, porque se ha hecho como el país fetiche de la familia. Cualquier cosa la recordamos, la comparamos con Costa Rica y siempre está muy presente en nosotros”.

- ¿Lo llama Joseph Joseph o alguien de Alajuelense para pedirle algún consejo?

- Bueno, no sé si consejos, pero que tengo contacto siempre con la gente de la Liga sí, porque son amigos, yo soy un apasionado del club y siempre hablamos y con Joseph siempre tenemos una muy buena comunicación. Para mí, es la mejor persona que he conocido en el mundo, hemos hecho mucha amistad y cualquier cosa siempre estamos en contacto con Joseph.

- ¿Albert Rudé estaba listo para asumir a un equipo como la Liga en ese momento?

- Es lo mismo que comentaba antes, para unos puede ser que sí, para otros que no. Para mí sí. Ahora estuvo en el Castellón, hizo un muy buen año, eliminó al Deportivo La Coruña en semifinales, en Riazor, con más de 30.000 personas y un presupuesto muy alto y se quedó a 20 minutos de ascender a la Segunda División de España. Hizo muy buen trabajo.

“Al final, cada uno puede tener su opinión, yo me quedo con lo que veo en el día a día, con lo que valoran los jugadores y creo que sí. Si alguien piensa lo contrario, que le falta proceso, puede estar en la razón, no le voy a decir que no. Cada uno tiene su opinión”.

- ¿Qué le dice al liguismo, que otra vez está ilusionado y enamorado del equipo, pero con la duda de qué pasará en diciembre, si llegará el título o no?

- Lo mismo que pueden sentir ellos lo sentía yo a las 4 a. m. en España, cuando la primera final se nos dio tan bien y estaba con mi mujer, a esa hora, como dos liguistas viéndolo, con lo que estaba jugando Carlos Mora y todo. Y luego en el último paso, el último día otra vez te quedas, dices ya no sé qué más hay que hacer. Borramos el club y lo juntamos de nuevo, o qué hacemos.

“Pero es la Liga y la Liga se sobrepone a todas esas cosas. Hoy ves cómo está el ambiente. Ese es el ADN del liguista y en un momento dado cuando se obtienen las cosas se disfrutan, cuando no se sufre y es parte de lo que se vive en este club”.

