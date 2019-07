Aunque brincó Jafet, y pueda parecer grosero, no dijo ninguna mentira el español. Las pruebas están a la vista: mientras los mexicanos tienen campeonatos mundiales sub 17 y sub 20 en sus vitrinas, nosotros acumulamos varios años sin asistir siquiera, anclados en el mejor recuerdo que podemos exhibir, un cuarto lugar en Egipto 2009.