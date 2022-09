¿Agustín Lleida se va de Alajuelense?

Agustín Lleida tiene cuatro años de trabajar en Liga Deportiva Alajuelense y en este 2022 ha recibido varias ofertas del extranjero. (JOHN DURAN)

En los últimos años se ha encargado de negociar salidas y llegadas en Liga Deportiva Alajuelense. La toma de decisiones pasa por sus manos, pero lo que quizás ni el propio Agustín Lleida imaginó es que en este 2022 sería su nombre el pretendido por otros clubes del extranjero.

Ya había tenido la posibilidad de marcharse a dos equipos de la Primera División de México, pero el español decidió continuar en su cargo como director deportivo de la Liga.

Sin embargo, ahora analiza otra opción, según informó Teletica Radio. Y el destino sería otro, su país natal.

La oferta parece ser muy buena y en cuestión de pocos días Agustín Lleida tendrá que decidir si se marcha de Alajuelense para emprender ese desafío que le llegó sin pensarlo, o si continúa llevando las riendas del proyecto de la Liga.

En la rueda de prensa virtual previo al partido de este miércoles entre Alianza de El Salvador y Alajuelense, en la ida de los cuartos de final de la Liga Concacaf, Fabián Coito recibió una consulta muy puntual sobre cómo quedaría el proyecto de los rojinegros si pierden a una de sus cabezas, pensándolo también por el hecho de que fue el español quien lo contrató como el sucesor de Albert Rudé.

Fabián Coito dio a entender que no estaba al tanto de la situación de Agustín Lleida, pero a la vez, su respuesta fue en el sentido de que si se concretara, debería tomarse como cuando hay un movimiento en un equipo de fútbol y continuar.

“Primero yo tendría que tenerlo confirmado ese tema. Segundo, es como la salida de toda persona importante dentro de una organización. La organización se encargará de reemplazarlo, como cuando hay un cambio de entrenador, como cuando se va un futbolista, como cuando se va en este caso una persona muy importante en lo que hoy es la Liga”, expresó Fabían Coito.

Y agregó: “Si existe y si se da esa posibilidad, quienes están al frente del club y quienes son los encargados de tomar esa decisión lo harán en cuanto a ver de qué manera se sustituye”.

El charrúa también dijo que es lo mismo que hacen los entrenadores cuando se les va un futbolista muy importante.

“O cuando una persona importante en un engranaje sale por distintas razones. No lo sé realmente, pero lo tomo de esa manera y sinceramente estoy concentrado totalmente en el partido nuestro de este miércoles y no estoy muy claro en cuanto a que vaya a suceder eso”, reiteró Fabián Coito.

El pasado 6 de junio, en esa noche dolorosa noche para el liguismo, al ver como Cartaginés rompía su maldición de más de 80 años sin ser campeón y que se llevaba la copa del Estadio Alejandro Morera Soto, Agustín Lleida atendió a los medios de comunicación y respondió a la gente que lo quiere ver fuera del club.

“Que están en su derecho, yo no voy a estar aquí para toda la vida. Al final, Lleida estuvo siete años en México, aquí lleva cuatro y llegará el momento en el que Lleida estará otra vez trabajando en México, en España, en Estados Unidos o donde sea, porque así es el fútbol”, afirmó Agustín Lleida.

Pero señaló que mientras tanto esté en el club rojinegro, “lo hago lo mejor que puedo”.

“Me dejo la vida por la Liga, trato de que las condiciones del club cada vez sean mejores, que la estabilidad cada vez sea mejor, que cuando me vaya en algún momento se lo encuentre todo lo mejor posible y mientras tanto, haré todo lo posible para la institución, porque así lo siento y me siento un liguista más y me identifico mucho con esta institución”.

Agustín Lleida llegó a Alajuelense en principio para reestructurar toda la liga menor. Después, asumió el cargo de director deportivo del club.

Hace unas semanas, el vicepresidente del club, Joseph Joseph sorpresivamente se acercó a los micrófonos para conversar sobre temas varios de Alajuelense, después de la victoria de 5 a 0 contra Alianza de Panamá en el Estadio Ricardo Saprissa.

Ahí, Joseph confesó que Agustín Lleida tiene todo su respaldo y que está muy complacido con su trabajo en la Liga.

“Soy el defensor número uno de su trabajo, creo que hace un excelente trabajo. La Liga ha cambiado mucho a partir de su llegada y bueno, yo sé que hay alguna gente que ha criticado el tema de las finales y así. Pero yo creo que en eso él no interviene y yo creo que es importantísimo para la institución darle continuidad a su trabajo”, destacó Joseph Joseph en esa oportunidad.

Aún no hay ninguna decisión tomada por parte de Agustín Lleida, quien debe analizar las cosas, pensar en lo mejor para él. Lo único es que tampoco puede demorarse mucho en definir si se queda, o se va.