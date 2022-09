Agustín Lleida resolvió su último mal negocio antes de irse

Cuando se toma una decisión se corre el riesgo de equivocarse o acertar, es una aventura cotidiana y mucho más en el fútbol. Esto le sucedió a Alajuelense con el fichaje de Israel Escalante y cuyo tema dejó resuelto Agustín Lleida antes de su salida hacia España.

En principio, el jugador jugaría a préstamo por todo el 2022 pero para el Torneo de Apertura 2022 no fue contemplado en la inscripción rojinegra ante la Unafut.

El equipo rojinegro no profundiza sobre este tema y no fue hasta este lunes que la pareja sentimental del jugador hizo público el viaje de regreso hacia Argentina. Quien salió del país hace un par de semanas.

Según conoció este medio, los manudos intentaron poner fin al préstamo de Escalante de la manera en la que no tuviera que cancelar una suma importante de dinero. El equipo del barrio La Boca no aceptó una devolución sin que el jugador recibiera un arreglo económico.

Otra posibilidad que surgió fue que el préstamo lo asumiera Guadalupe FC pero, según el gerente deportivo del cuadro capitalino, Robert Garbanzo, no fue posible llegar a un acuerdo. Por último, según conoció La Nación, los manudos pagarán una indemnización de tres meses de salario, de los cinco que le faltaban para cumplir el contrato firmado.

Alajuelense no se pronuncia al respecto de la salida del jugador, a esta hora no hay un anuncio oficial por parte del club en el que siempre que un jugador se marcha, le agradecen por el esfuerzo brindado.

13/01/2022, Alajuela, Centro de Alto Rendimiento de Alajuela, presentación por parte de Agustin Lleida de los refuerzos en Liga Deportiva Alajuelense, Yael López, Freddy Góndola, Josue Meneses e Israel Escalante (Jose Cordero)

La Nación consultó al departamento de prensa del club si el jugador sigue siendo ficha del club y si no lo es, el motivo por el cual no se le hizo la despedida que siempre se le hace a un jugador. Al cierre de edición, no obtuvimos respuesta.

El fichaje del argentino resultó un fiasco. Alajuelense anunció su llegada en la primera quincena del mes de enero de este año, el extremo izquierdo tocó suelo tico procedente de Boca Juniors, Argentina; y llegó con todos los reflectores pegándole en el rostro, más aún cuando el equipo dueño de su ficha decide extenderle su contrato antes de salir a préstamo hacia Alajuela.

Sin embargo, su paso por el fútbol nacional no cumplió con las expectativas creadas. Primero tuvo inconvenientes para ponerse al día con el permiso de trabajo que solicita la Dirección General de Migración y Extranjería, luego sufrió una lesión que lo alejó del campo y, fuentes allegadas a este diario, también mencionan que temas personales también lo sacaron un poco de sí. Según los registros, solamente jugó en 13 partidos, uno de ellos fue completo y en la mayoría de los partidos jugó entre 15 y 30 minutos. En su momento, el técnico Albert Rudé mencionó que la ausencia del jugador en las convocatorias o que la poca oportunidad se debía a que no había sido fácil la adaptación a un nuevo estilo de juego.

Sobre este tema todo es un enigma en Alajuelense, cuando se toca el tema, por lo general no hay mayores respuestas.