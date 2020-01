Yo ahora tengo que ver y sentarme con los arqueros, con Wardy, que seguro sabrá qué aconsejarnos para buscar el mejor futuro o situación para que tanto Leo, Adonis (Pineda), Mauricio (Vargas), y Johnny (Álvarez) tengan el mayor crecimiento. Porque Adonis se equivocó y todos lo sabemos, pero tiene 22 años y es un porterazo. No sabemos si estará en los tres porteros del próximo mundial; si no será en el que sigue porque viendo los porteros que vienen de abajo él es el mejor que hay, es el titular de la Sub-23. No por ese error nos vamos a olvidar de él, vamos a pensar mucho y buscar la mejor manera para que siga creciendo porque será portero de Alajuelense por muchos años.