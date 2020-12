“Creo que se habló de más, no hubo insultos, no hubo faltas de respeto, fue exclusivamente un enfado por un gol. Cuando cayó el gol es justo cuando estaba ahí, me sentí mal y es algo que no debo de hacer porque represento a esta institución y no puedo ser tan efusivo; pero no hubo nada de lo que se ha comentado”, manifestó Lleida a FUTV.