“Este desempeño del equipo nos da felicidad y nos da tranquilidad, porque a pesar de que no estaban ellos, la Liga hizo un gran juego. No estoy solo feliz por los tres puntos, sino también porque el nivel de juego fue buenísimo y me gustó mucho la mediacancha con Dylan (Flores) y con Bernald (Alfaro), creo que le había costado a Dylan un poquito en las primeras jornadas, pero ya vamos viendo al Dylan que todos estamos esperando”, apuntó Lleida.