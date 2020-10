"¿Cómo me quieres meter a mí en la parte política, eh?... No, no me hagan meter en la parte política, yo me encargo únicamente de lo deportivo, me centro en que la Liga esté lo mejor posible en lo deportivo y luego esa parte no me toca a mí. Siento que el club es un club muy característico y que tiene esta peculiaridad que no tienen otros clubes donde yo he estado, que lo hacen diferente y que sabemos que tenemos que jugar con ello, pero yo prefiero mantenerme al margen y no pronunciarme porque no es mi labor, a mí me han contratado para otra cosa”, respondió el español en Radio Columbia.