No, no. Sé que tenía un gran futuro, cuando era portero, era uno de los mejores de este país. Yo mismo trunqué mi futuro por tomar malas decisiones, hoy en día a la juventud le aconsejó de acuerdo a mi experiencia y les digo que lo que muestra este mundo no es la salida correcta para nada, todo acá es pasajero y por eso me pasó a mi eso que me pasó. Yo he sido un ejemplo hasta el día de hoy, esto que me pasó es algo que no pasará de nuevo, le puede suceder a cualquiera, pero yo solo quiero decir que he salido de cosas peores y muy duras, como lo que usted menciona.