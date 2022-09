Aficionados de Saprissa critican con dureza a Jeaustin Campos por sacar a Javon East

Esta foto circula en redes sociales y los aficionados se han dado gusto escribiendo: "Jeaustin diciendo ya es hora de sacar a Javon". O "Jeaustin dice, vamos ganando, es hora de que salga Javon".

A Jeaustin Campos, técnico de Saprissa, le llueve tieso y parejo. Aficionados saprissistas le cuestionan y no le perdonan que haya sacado a Javon East en el juego ante Herediano que finalizó 1 por 1.

Campos cambió a Javon al minuto 63 y en su lugar ingresó Fabricio Alemán, pero desde ese instante Herediano se apoderó del encuentro, arrinconó a Saprissa, le estrelló un balón en el vertical de mano izquierda de Kevin Chamorro y al minuto 75 Arturo Campos marcó el tanto del empate.

En diversas redes sociales, los seguidores saprissistas explotaron contra el técnico tibaseño, a quien le señalan que es la tercera vez en el campeonato que hace lo mismo y a Saprissa le terminaron empatando.

Le sucedió en la tercera y cuarta fecha contra Puntarenas y Cartaginés, también en el Estadio Ricardo Saprissa; sacó a Javon East y a los tibaseños les igualaron a uno, como hizo Herediano el domingo.

“Jeaustin entregó el partido, son tres veces que hace lo mismo”, escribió en Facebook Álvaro Acuña, seguidor morado, mientras Maikol Loaiza destacó: “Al sacar a Javon, que es el delantero más peligroso que tenemos, también le quita el socio a Luis Paradela”.

En el Facebook de La Nación, Ale Varela comentó: “¿Por qué Jeaustin Campos saca a Javon y mete a los hijos de los amigos?”, al tiempo que Erick Burgos señaló: “Javon tenía que seguir, pudo dar más y ayudar al equipo”.

En el estadio durante el compromiso y al momento de sacar a Javon, los aficionados le gritaban desde las gradas: “Jeaustin ¿qué hacés? ¿Cómo se te ocurre sacar a Javon?”, vociferaba un joven al tiempo que otro destacó: “Metés a Alemán y ese carajillo no te va a dar lo que da Javon”.

Jeaustin Campos explica por qué Javon East siempre sale de cambio

Luego del encuentro, el técnico tibaseño explicó por qué hizo la variante, ingresar a Fabricio Alemán en lugar del delantero jamaiquino.

“Necesitamos un poco más a la hora de no tener la pelota, tal vez eso no lo ven ustedes. Necesitamos eso: el sacrificio que hace Luis Paradela, Álvaro Zamora, Mariano Torres, pues Javon debe emparejarse en eso. Yo tengo que ser muy justo con los que están adentro. No creo que él no quiera, sino que no está diseñado para esos ejercicios, tal vez siento que no está acostumbrado, por lo que estamos trabajando fuerte con él; pero hay momentos en los que necesitamos que los dos de arriba tengan ese sacrificio para evitar que los tres volantes sufran”, señaló Jeaustin Campos.

Con Javon en la cancha, Saprissa tiene a un delantero rápido, con gol y a quien los defensas rivales no descuidan, lo vigilan de cerca. Salió Javon y Herediano adelantó líneas, por momentos los centrales Aarón Salazar y Juan Miguel Basulto fueron más al frente, incluso más allá del mediocampo.

Quizá Campos vio a Javon cansado o espera que corra de un lado a otro para recuperar la pelota, pero quien ingresó de cambio, Fabricio Alemán, no le dio resultado.

El joven casi no tocó balón, no dio ni la mitad de lo que brindó Javon y por eso los aficionados le reclaman a Jeaustin Campos.