“El reconocimiento y el agradecimiento a esta gran afición de Liga Deportiva Alajuelense... Ciertamente tuvimos un golpe duro con el resultado del torneo pasado, pero creo que reconocen que tuvimos una excelente temporada en el torneo anterior, no solo en fútbol masculino, sino también en fútbol femenino, en ligas menores y amputados. No logramos el objetivo final, pero eso no borra el esfuerzo realizado”.