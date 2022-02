Aficionado de Saprissa de 88 años: “Yo gritaba: ‘mis muchachitos, mis muchachitos’”

Don Israel Artavia, de 88 años, recuerda poco de lo que dijo mientras celebraba el inesperado gol de Jaylon Hadden en el clásico nacional. Estaba extasiado y el lente de FUTV captó su emoción, la cual minutos después ya era tema en redes sociales, donde se esparció la postal de su festejo. Los morados se sintieron identificados por la alegría del vecino de Santo Tomás de Santo Domingo de Heredia.

Sin saberlo, Artavia se convirtió en la imagen del triunfo de Saprissa sobre la Liga. Él no tenía ni idea de que estaba saliendo en televisión, lo único que sí tiene claro es haber gritado en apoyo a los jugadores: “mis muchachitos, mis muchachitos”, repitió don Israel mientras ondeaba su bandera, la cual conserva desde hace muchos años. Muy cerca también quedó en evidencia la desazón manuda.

“Yo estaba muy contento, me conformaba con el empate, porque la Liga no iba a hacer lo mismo que con Cartago. Había muchos aficionados de la Liga y de Saprissa éramos cuatro gatos y estábamos como escondidos, como huérfanos, porque no se veía mucha afición de Saprissa”, comentó Artavia, quien salió de su casa a las 8 de la mañana para llegar a la Joya de La Sabana.

“Me dio tanta emoción (el gol) que no sabía qué era lo que estaba diciendo dentro del estadio. No me di cuenta que estaba saliendo en televisión”.

Antes de la anotación del Monstruo, don Israel se mantenía optimista, sobre todo cuando veía que los intentos de la Liga se desvanecían conforme pasaban los minutos.

“Aarón Cruz jugó muy bien, nos salvó, y otros tiros que hacían los liguistas iban bien lejos del marco, llegaban casi al Monte de la Cruz; yo pensaba, entre más boten bolas, mejor”, contó entre risas. “La Liga jugó bien claro, pero estaba con los pies torcidos, todas las bolas las botaban”.

Diferente a la mayoría de seguidores, él afirma no “amargarse” cuando el equipo pasa por malos momentos: “hay gente muy envenenada, yo no, yo vivo feliz y contento. Apoyo en las buenas y en las malas. Si las cosas no salen bien, yo vivo bien”.

La alegría de ir al estadio supera cualquier sentimiento del morado, quien asegura que lo disfruta más que celebrar Navidad o Año Nuevo.

“Si hay partido de Saprissa y puedo ir, voy a animar”, dijo. Eso sucederá este miércoles ante Pumas (9 p. m.), porque el Saprissa lo invitó a presenciar el juego y ahí también le entregará la camiseta que le prometió el presidente Juan Carlos Rojas desde el domingo, cuando vio la imagen de Artavia en Twitter y comenzó la búsqueda de ese aficionado que se ganó el corazón de los tibaseños.

“Este caballero se merece una camisa oficial. Simboliza todo lo bueno de los morados: apoyar en las buenas y no tan buenas, estar ahí hasta el final, sintiendo profundamente los colores… En fin, busquémoslo porque le tengo chema nueva, autografiada por el equipo”, escribió Rojas.

Desde la Cueva don Israel promete estar alentando a sus “muchachitos”, tal como lo ha venido haciendo desde que tiene memoria.