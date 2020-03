“Yo no sé por qué se hizo tanta polémica donde no hay. Yo no las escuché, me han contado. El periodista cierta cosa, pero yo no estoy molesto con Marvin, yo he peleado con Marvin porque fue el de más asistencias el torneo pasado y siempre jugó. Yo no tengo ninguna queja y va a seguir jugando. No hay que hacer tanto drama en eso”, concluyó Paté tras esa polémica.