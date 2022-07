Afición del Cartaginés salió en caravana al Morera Soto con la ilusión al tope

“No nos ven como favoritos, pero vamos a hacer historia ante Alajuelense”. Así de seguro estaba uno de los tantos aficionados del Cartaginés, quien vestido con los colores del equipo de arriba a abajo, con bandera y gorra de los brumosos decidió viajar al estadio Morera Soto y ser testigo directo de lo que a su parecer será un partido memorable para los blanquiazules, en el duelo de vuelta de la final de la segunda fase del Torneo de Clausura.

Más allá de que como es lógico, serán minoría, los fanáticos del conjunto de la Vieja Metrópoli salieron en caravana primero rumbo al hotel de concentración del equipo (DoubleTree by Hilton Cariari) y luego al reducto rojinegro. Si algo tienen los seguidores de este club es fe y pasión por sus colores, por lo mismo, montaron una fiesta en las afueras del Fello Meza, desde donde salió un bus y un grupo importante de simpatizantes en sus vehículos personales.

Luego del 0 a 0 en la ida en el Fello, todo quedó para la vuelta en el Morera, donde cualquier empate con goles obliga a una gran final o el triunfo de los visitantes generaría lo mismo. Mientras que cualquier victoria de la Liga le da la copa 31 de forma directa.

Conseguir entrada no fue nada sencillo para los blanquiazules, pero quienes salieron de Cartago tenían su boleto en mano y algunos aseguraron que recurrieron a familiares o amigos en Alajuela para no perderse este duelo. Eso sí, a otros no les quedó más opción que pagar hasta el doble o más en la reventa.

“Todo lo vale, había que estar en este partido y no nos lo podíamos perder. No importa que no seamos favoritos, que seamos minoría en el estadio o que en la Liga piensen que ya ganaron, mejor nos va a saber cuando ganemos y obliguemos a esa final que tanto queremos. A mi Cartaginés lo amo con todo y vale hacer lo que sea para verlo campeón, como tanto queremos”, señaló un seguidor de los centenarios que prefirió no dar su nombre, ya que faltó al trabajo para ir al partido.

Un autobús y cientos de aficionados del Cartaginés salieron del Fello Meza para apoyar a los brumosos en la vuelta de la final de la segunda fase del Clausura 2022 en el Morera Soto. (Cristian Brenes)

El ambiente en la Vieja Metrópoli ha sido de fiesta durante toda la semana, las banderas cuelgan de las casas, los fanáticos no dudan en ponerse sus camisetas y si logran dar el golpe, de seguro la provincia se lanzará a las calles, tal y como pasó cuando dejaron en el camino a Herediano, en las semifinales.