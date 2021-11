Afición de Saprissa pide todo tipo de cambios al nuevo timonel

Un mensaje corto, el cual ni siquiera superó los 150 caracteres, provocó reacciones de todo tipo entre la afición de Saprissa. Las palabras venían del nuevo entrenador tibaseño, el español Iñaki Alonso, quien el miércoles fue anunciado para dirigir al club y horas después expresó su satisfacción.

Quien parece ser un usuario activo en Twitter, utilizó la red social para dar sus primera palabras: “Afronto el reto de dirigir a un histórico como es el @SaprissaOficial, con ambición y muchísima ilusión. Gracias por darme esta oportunidad. Pura vida”. A partir de ahí comenzaron las palabras de bienvenida y aliento, principalmente de la afición morada. Pero entre las más de 200 respuestas, sobresalían las peticiones.

Alonso ni siquiera ha salido de su país y los seguidores del Monstruo ya le hicieron una lista de deseos. Hubo diversidad de anhelos -incluso algunos suenan a exigencias-, pero entre todos destacó un repetido mensaje para Iñaki: descartar a los jugadores Jaylon Hadden, Luis José Hernández y Yostin Salinas.

Esos nombres fueron una constante entre las salidas que piden los aficionados. No es algo nuevo en la S, pues a estos jugadores muchas veces los han perseguido las críticas. Con o sin razón, se convirtieron en los jugadores más señalados.

Este fue el mensaje que publicó este miércoles el nuevo técnico del Saprissa, Iñaki Alonso en su cuenta de Twitter.

“Solo investigue, vea partidos viejos y vea la opinión pública de jugadores como Salinas, Hadden y José Luis Hernández, ahí sabrá qué tiene que hacer con ellos y cómo ganarse al aficionado morado (más exigente del país)”, escribió Manuel Carvajal.

El usuario identificado como Demr “Si se quiere ganar a la afición lo primero que necesitamos es que saque del equipo a Luis José Hernández, Salinas y al otro inútil que no me acuerdo como se llama, ahorita alguien me lo recuerda. Lo otro es que no puede perder contra Alajuela, vea ver qué hace”

Allan Alfaro hizo eco de esa petición y agregó otra: “Primero tiene que saber que LJ Hernandez y Salinas están sobrando, luego hay jugadores que nos dieron mucho pero ya fue suficiente”.

“Si quiere aportar algo le dejamos el dato… Saque a Salinas, Luis José y Hadden del equipo por favor. Si los pone y los deja en la lista sus en el @SaprissaOficial están contados (…)”, escribió Varela_hc.

Así, decenas de mensajes llevaban dentro los nombres o apellidos de esos futbolistas. Contadas ocasiones aparecieron otros como Aarón Cruz, pero en ese caso fue más bien una excepción.

De esos jugadores, Hadden fue quien más ha tenido participación en esta temporada, luego de su regreso del Sporting FC, donde estuvo a préstamo. En el equipo de Wright empezó a convertirse en titular, lo dicen sus 12 juegos como estelar y 18 apariciones en el torneo local, donde ha disputado 1.120 minutos, mientras en la Concacaf sumó 217 minutos (dos cotejos de titular y dos de cambio).

Para Salinas y Hernández las oportunidades fueron diferentes, pero sus yerros ante el Comunicaciones, así como de toda la defensa, fueron muy evidentes. Salinas también regresó de Sporting, apenas tiene 204 minutos en el Apertura y 81 en la Liga Concacaf, cuando fue titular en la derrota ante los cremas, la eliminación que terminó por provocar el cambio de timón en el Saprissa.

Hernández tuvo un mal partido en la ida en la Cueva, donde apareció como lateral izquierdo, posición de la que había desaparecido. Cuando Wright le daba alguna oportunidad era como atacante extremo. Tan solo ha tenido tres cotejos de titular en el torneo criollo y 10 en total.

Sus últimas actuaciones volvieron a ponerlos en el ojo de la afición.

“Profe ordene inmediato el despido de los jugadores Luis José Hernandez, Hadden y Salinas esos chavales no sirven para nada. Por favor hágalo y verá que en la afición lo vamos apoyar mucho más. Además de jugar sin miedo siempre a la ofensiva buscando meterme muchos goles”, escribió también Daniel Dinarte.

“A meterle alma vida y corazón a equipo y un preparador físico”, añadió Alonso Herrera.

Al mismo tiempo otros recordaron basar el equipo en jugadores como Mariano Torres, Christian Bolaños y el mismo Michael Barrantes.

“Ame mucho a Mariano, o sino habrá problemas”, le mencionó la usuaria Shell.

Aunque fueron menos, algunos morados decidieron solo desearle suerte al director técnico y la corona 37.

Iñaki viajará a Costa Rica el próximo sábado y será presentado el lunes en conferencia de prensa.