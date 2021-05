“ Me he preparado toda la vida para asumir en cualquier momento. Dirigí a la U-15, luego a la U-17, al alto rendimiento y ahora Dios me puso en este lugar. Soy empleado del equipo, ellos (directiva) me van a poner donde me necesiten y donde lo hagan voy a dar lo mejor de mí. Si traen un entrenador es decisión de ellos, si me dejan también, todo lo pongo en manos de Dios”, manifestó el actual técnico.