¿Siente alguna preocupación? “No, no, más bien me alegra que lleguen jugadores de tanta calidad a Alajuelense, porque eso me eleva el nivel, nos compromete aún más y el único beneficiado va a ser el equipo y con jugadores de la talla de Machado, sabemos el recorrido que tiene, Fernán también ha hecho buenos torneos con Santos, tiene buena estatura y aquí lo que me toca a mí y a mis compañeros es que ellos lleguen y se acoplen a la idea del profesor y al grupo, porque ocupamos de todos”, respondió Gutiérrez.