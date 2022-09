Acalorada discusión en Municipalidad de Puntarenas termina con decisión de ofrecer al Puntarenas FC administración del estadio Lito Pérez

El Consejo Municipalidad de Puntarenas, se reunió este lunes para tomar la decisión del futuro del Lito Pérez. Fotografía: Andrés Garita

El Consejo de la Municipalidad de Puntarenas acordó este lunes que el alcalde, Wilbert Madrid, entable una negociación con la dirigencia del Puntarenas FC (PFC) para cederle al equipo la administración del estadio Miguel Lito Pérez.

No fue, sin embargo, nada fácil. Incluso hubo quienes reprocharon la advertencia hecha por el club días atrás de llevarse algunos partidos fuera de la provincia.

“No estoy en contra del PFC, pero soy analítico. Con amenazas como hace el PFC de que se va a jugar el Estadio Nacional, no voy. Eso es una amenaza y yo como regidor no acepto amenazas. Yo no voy a votar a favor”, señaló el regidor Eduardo Martinez, en declaraciones difundidas por la página Puntarenas Positivo.

No menos adversión expresaba el también integrante del Concejo, Miguel Ángel Monge: “Han venido con una presión indebida sobre la administración y el alcalde en función del estadio Lito Perez y el mismo presidente del equipo le mintió a la afición porteña sobre que la cancha había sido quemada. Y se hicieron tres días de bulla”.

“Se desinformó a la afición porteña. Quieren poner contra las cuerdas al alcalde, que haga otra cosa y no la licitación que se había propuesto”.

Al final, con una votación de 7 a 2, la mayoría solicitó que la administración del estadio no se llevara a una licitación, sino que se conversara con la directiva del cuadro porteño directamente para que se encargue de las mejores al reducto, que en la actualidad no puede utilizar la gradería Sur debido a problemas estructurales.

Miguel Díaz, presidente del Consejo Municipal, expresó que se está autorizando al alcalde para que se elabore un documento, donde ambas partes estén de acuerdo y se pueda invertir en el estadio a corto y mediano plazo, según se estipule en la negociación con el fin de que se pueda tener un estadio en mejores condiciones, no solo para el club de la Primera División, sino además para otros equipos.

“Es necesario ponerle el cascabel al gato. Abrir una licitación puede ser muy complicado. Es más fácil cederlo en administración como otros equipos como Pérez Zeledón, Sporting en la Primera División o bien Aserrí en la máxima categoría”, comentó Díaz.

“El alcalde será el encargado de negociar el contrato y ponerse de acuerdo para que ambas partes ganen y sea el aficionado puntarenense el beneficiado. El Lito Pérez no es solo para el PFC; también está el equipo de San Luis y Robleña de Linafa, el Puntarenas FC femenino y los equipos de Juegos Nacionales y todos ellos deben ser tomados en cuenta a la hora de finiquitar el documento”, añadió.

Además de habilitar la gradería Sur, se debe mejorar el techo de la gradería de sombra, pintar el inmueble, ponerle butacas y otra serie de arreglos dentro de la instalación para la comodidad, tanto del equipo local como visitante.

Los regidores que votaron en contra de la moción fueron Yorleni Medina y Eduardo Martínez, quienes externaron que no están en contra ni del PFC ni de la visitación al cantón que conlleva tener un equipo en Primera División, pero su voto en contra lo dan por la falta de argumentos, a su criterio, para dar la administración al equipo.

Héctor Trejos, presidente del cuadro porteño, había indicado hace dos semanas que si no había voluntad política era complicado seguir jugando en el estadio Lito Pérez, por el aforo y las mejores que debían realizarse y a las cuales estaban dispuestos a asumir si les cedían la administración del estadio.