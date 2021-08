Abundancia de Alajuelense en fútbol femenino tiene una característica peculiar

Los goles de la Liga no se centran en una sola jugadora y eso es importante para las campeonas nacionales. (Prensa Alajuelense)

Liga Deportiva Alajuelense marcha sobre ruedas en el fútbol femenino.

Eso eleva las acciones para el esperado pulso contra un Saprissa FF que viene en alzada.

Las campeonas nacionales coleccionan nueve victorias en igual número de partidos, son el equipo más goleador (33) y el que menos anotaciones recibe (6).

Pese a que Wílmer López no contará con Jennie Lakip por expulsión para el clásico que se jugará este miércoles, a partir de las 7 p. m. en el Estadio Alejandro Morera Soto, la ausencia de la estadounidense no debería repercutir en el desempeño de las leonas.

Gabriela Guillén es una de las futbolistas más regulares de Alajuelense. (Prensa Alajuelense)

“Duele porque es una buena jugadora, es la goleadora del campeonato y todo, pero lo bueno es que tenemos una plantilla extensa, hay otras que están esperando que les den la confianza, que les den la titularidad, que ellas puedan demostrar que pueden ser de la partida en cualquier partido”, apuntó el Pato.

Si se analiza el comportamiento de las rojinegras en lo que va del Clausura 2021, se puede concluir que la abundancia de Alajuelense tiene una característica peculiar: sus anotaciones no dependen de una futbolista en específico.

Los 33 goles manudos se distribuyen así:

Jennie Lakip: 7 tantos

María Fernanda Barrantes: 7 tantos

Natalia Mills: 4 tantos

Lixy Rodríguez: 3 tantos

Raquel Rodríguez: 2 tantos

Kenia Rangel: 2 tantos

Fabiola Villalobos: 2 tantos

Alexandra Pinell: 1 tanto

Sianyf Agüero: 1 tanto

Marilenis Oporta: 1 tanto

Gabriela Guillén: 1 tanto

María Paula Salas: 1 tanto

Autogol Daniela Coto

“Yo creo que esto es de oportunidades y a la que le toque jugar el miércoles tiene que demostrar y aprovechar, que anda mejor que lo que Jennie lo ha hecho y pelearle el puesto”, indicó el timonel de la Liga.

María Paula Salas volvió a jugar después de la operación en el brazo y anotó el domingo. Este miércoles podría ver acción en el clásico. (Prensa Alajuelense)

Sobre esta misma situación, la delantera María Paula Salas reseñó: “Al final no es bueno para el grupo, no es nada bueno, creo que nos expulsan a una jugadora bastante importante, yo me lo tomo con calma, creo que de igual forma quiero hacer las cosas bien y si se me da la oportunidad, intentar hacerlo de buena forma”.

Ella volvió a jugar el domingo y regresó con gol, después de la cirugía en el brazo que se le practicó el 25 de abril.

Alajuelense recibirá este miércoles a Saprissa FF y el sábado visitará a Herediano en Escazú.

Es una semana apretada para una Liga que quiere asegurar el primer lugar mucho antes de que concluya la fase clasificatoria.

Si bien es cierto ese liderato no da mayores ventajas en el torneo, las manudas pretenden apoderarse del único beneficio que esa condición otorga y que es cerrar como local los partidos decisivos.

“Podríamos en esta semana asegurar el primer lugar, a falta de tres fechas. Esto todavía le da una tranquilidad al equipo para cuidar a algunas jugadoras que vienen con cierta recarga, que tienen algunas molestias y darles continuidad y ritmo a otras que no han tenido tanta participación”, comentó López.

Noelia Bermúdez está lista para el clásico. (Prensa Alajuelense)

De la Liga, quien vivirá su primer clásico femenino será la panameña Natalia Mills.

La espigada jugadora ofensiva contó que en las prácticas después del partido contra Pococí se ha hablado mucho de este pulso que sigue.

“Es un rival fuerte, hay que respetarlo, pero nosotras estamos dispuestas a hacer las cosas bien, a seguir en esa senda del triunfo como lo han venido haciendo las compañeras y acá estoy para aportar”, apuntó Mills.

Cuando juega, ella anota. Al menos así ha sido en los partidos anteriores de las manudas.

Mills cuenta que va poco a poco, adaptándose.

“Cuando tomé la responsabilidad de venir acá dije que quería dejar todo, a mi país en alto y como muchas personas decían que era reemplazar a Marta Cox, pero creo que es imposible. El trabajo que ella hizo acá es grandísimo, tenemos un poco de fútbol diferente, pero yo vine a hacer lo que más me gusta y poder dar todo en cada partido y dejar el alma por el equipo”, reseñó la canalera.

“Un clásico no se juega, los clásicos se ganan, son partidos aparte independientemente del puntaje que llevamos vamos a intentar hacer un buen partido en el clásico” — Gabriela Guillén

