“En el año 2017 se vencían los puestos porque son cada cuatro años que se renuevan, se vencía el nombramiento del Comité de Ética, a mí FIFA me contacta, me conocen de hace muchos años, yo estaba en la Secretaría General de la Fedefútbol, me contactan y me dicen que están interesados en proponerme en el Comité de Ética, hay dos cámaras: la de Instrucción y la de Decisión. En aquel momento yo entré a la de Decisión”, explicó.