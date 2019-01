“(...) No sé cuánto les están pagando a esos jugadores, no tengo esa información ni es información pública. Yo lo que sé es las ofertas y esfuerzos genuinos de parte de esta institución de abrir las puertas a esos jugadores, algunos toman esa opción y quieren estar aquí, otros, por la razón que sea que puede ser respetable, toman decisión de irse por otra vía. No sé la circunstancia, más allá de lo que hablamos con esos jugadores”.