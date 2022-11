¿A qué hora es la final entre Herediano y el Deportivo Saprissa?

Llegó el momento más esperado. El partido más importante del campeonato, el juego que nadie se quiere perder, la definición del título del Torneo de Apertura 2022 entre Herediano y Saprissa.

¿A qué hora y dónde es la final entre Herediano y Saprissa?

El partido es este sábado en el Estadio José Joaquín ‘Colleya’ Fonseca de Guadalupe, a las 6 p. m.

¿Cómo quedó el primer juego y qué requiere Herediano y Saprissa para coronarse campeones?

El primer compromiso finalizó 2 por 0 a favor de Saprissa. Los morados con triunfo, empate por cualquier marcador o incluso perdiendo por un gol de diferencia con cualquier resultado, lograrán el título 37.

Herediano requiere tres goles de diferencia para coronarse campeón, o imponerse por dos tantos de diferencia para alargar la serie a tiempo extra y penales.

Herediano y Saprissa se enfrentan este sábado a las 6 p.m. en el Estadio José Joaquín ‘Colleya’ Fonseca. (JOHN DURAN)

¿El gol de visita es criterio de desempate?

No. Si Herediano triunfa por dos goles de diferencia la final se extiende a tiempos extra y en caso de seguir igualados, el cetro se definirá con lanzamientos desde el punto de penal.

¿Hay entradas para ir al estadio?

No. Herediano informó de que todo se vendió y recomendó no comprar nada en reventa porque podrían ser tiquetes falsos.

¿Saprissa y Herediano tienen bajas para el partido?

Saprissa no puede utilizar al portero Aarón Cruz, suspendido cuatro juegos porque lo reportaron por lanzar una botella a un aficionado durante el segundo choque de la final de la primera fase ante Herediano, el de este sábado será su segundo partido de sanción. Los morados pueden usar a Christian Bolaños, recuperado de una lesión y está convocado para la final. Por el lado del cuadro rojiamarillo por lesión no juegan Keynner Brown, José Guillermo Ortiz, Bryan Rojas y Orlando Galo. Es duda John Jairo Ruiz, quien no participó en el primer partido de la final por un problema en la rodilla derecha.

¿Quién es el árbitro del partido?

El juego lo dirigirá Keylor Herrera, quien estará asistido por Andres Matarrita y Leslie Macre. El secretario arbitral es Hugo Cruz.

¿El juego lo transmiten en vivo?

Sí por televisión en Futv y las radioemisoras de Columbia, Teletica Radio y Monumental. Además puede enterarse de las incidencias en el En Vivo del periódico La Nación, que en su sitio web destacará todo lo que suceda antes y durante el partido.