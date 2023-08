A Marcel Hernández lo carcome una deuda en Concacaf que busca saldar

Marcel Hernández se cansó de ganar distinciones individuales en Costa Rica, de superar récords de goleo y hasta puede jactarse del papel protagónico que jugó en el histórico título del Cartaginés. Eso sí, a nivel de Concacaf, el propio atacante se recrimina por una deuda que lo carcome.

Aunque cueste creerlo, Marcel no tiene una sola anotación en torneos del área a nivel de clubes. Justamente, esta es la carga que el cubano quiere quitarse de encima, y la Copa Centroamericana se le presenta como su gran oportunidad. Saprissa será el primer rival este jueves a las 8 p. m. en la Cueva.

Marcel Hernández entró de cambio, en el triunfo de Cartaginés ante Guanacasteca 1 a 0, en la fecha uno del Apertura 2023. El delantero aún no está a su 100%, tras la operación en su rodilla izquierda. (Rafael Pacheco Granados)

Por supuesto, esta falta de festejos en competencias de la región se debe más a su poca participación o a que las lesiones lo han mermado. Incluso, hace un año apenas pudo estar con los blanquiazules en la Liga de Concacaf. El Real España eliminó a los brumosos en dos partidos (octavos de final) y el isleño incluso salió de cambio al minuto 36 en la vuelta, debido a una dolencia.

“En lo personal tengo una gran espina, porque en el torneo internacional anterior no pude competir al 100%, quedé debiendo para la afición, para mis compañeros y conmigo mismo. Me caló mucho en el corazón y me sigo sintiendo triste por esto, pero el fútbol me da una revancha para hacer las cosas diferentes, para buscar la clasificación, pasar a Concachampions y buscar el título”, dijo el atacante en la previa del choque con los morados.

El “9″ apenas acumula cinco partidos de Liga Concacaf (tres con Alajuelense) y tres de Liga de Campeones (uno con la Liga y dos con el Cibao de República Dominicana). Esta nueva competencia del área representa una gran opción para que se pruebe con los mejores de Centroamérica.

No obstante, de nuevo llega mermado a la competencia, al menos al inicio. El centrodelantero tuvo que pasar por el quirófano durante la pretemporada, para solucionar un problema en los meniscos de su rodilla izquierda. Si bien, el problema quedó atrás, aún trata de retomar confianza, ritmo y él acepta no estar en plenitud.

“He acumulado más minutos con el grupo y me siento mucho mejor. No podría decir que estoy al 100%, porque sería mentir, pero es un proceso del día a día para retomar la confianza. El trabajo con mis compañeros y el volumen en cancha me harán mejorar cada día”, confesó el futbolista, quien en la primera fecha del Apertura 2023 disputó 21 minutos y para la segunda lo cuidaron y no estuvo presente.

Mejor “9″ del área Copiado!

Cartaginés se ubica en el Grupo A, de la Copa Centroamericana, junto con la S, el Cobán Imperial de Guatemala, el Universitario de Panamá y el Jocoro de El Salvador. Solo los dos primeros de cada sector avanzan, y Marcel tiene claro que el club necesita que él demuestre su peso en el torneo de la región.

Al cubano se le consultó directamente si es el mejor delantero del área o si aún le falta demostrarlo en esta nueva competencia.

En su respuesta dejó claro que él sí mete en la élite: “Es complicado responder si soy el mejor delantero de Centroamérica. No diría que soy el mejor, pero creo que he hecho muchos méritos para estar entre los mejores. El dato exacto no lo tengo, pero en los últimos cinco años soy el delantero que más goles tiene en Centroamérica”.

Ahora le tocará al atacante pasar de las palabras a las acciones. Y es que por más que en Costa Rica nadie duda de su gran capacidad, en el área aún no vieron la mejor versión del “9″.