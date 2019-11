“Entre los consejos que me dan me dicen que esté tranquilo, que me pueden pedir fotos o autógrafos, pero que debo seguir normal y ser el mismo de siempre. Ahora cuando salgo me reconocen más, quieren sacarse fotos conmigo, pero aún me da vergüenza esto. Lo tomo con calma, hay que acostumbrarse y manejarlo bien”, señaló el futbolista.