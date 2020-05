“El sueño de toda futbolista es ir a Europa, se me dio... lástima por este asunto que haya sido así, pero fue una buena experiencia. Ahora estoy muy contenta, porque Sporting es un equipo que tiene cosas muy buenas, en todo lo que tengo de jugar en Costa Rica no había tenido la dicha de ver esto, todo un cuerpo técnico, administrativamente muy bien. Mejor equipo no pude conseguir”, agregó la jugadora de 29 años.