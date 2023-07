A Jeaustin Campos no le haría mucha gracia tomar la Selección como interino

El técnico del Herediano, Jeaustin Campos, no puede ocultar su satisfacción porque su nombre sigue sonando como uno de los posibles candidatos para ser el nuevo seleccionador nacional de cara a la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá 2026.

Ante el despido del técnico colombiano Luis Fernando Suárez, su nombre ha estado en la palestra e incluso el actual miembro del Comité Ejecutivo, Víctor Rizo, aseguró que es la persona adecuada para tomar el timón del cuadro patrio.

Es por esa razón que después del primer juego del Torneo Apertura 2023, donde el Team goleó 1-4 al Municipal Liberia a domicilio la pregunta de los medios de comunicación no se hizo esperar.

Jeaustin confesó que tras una extensa carrera de 17 años, con múltiples títulos e incluso experiencia internacional, tiene los suficientes méritos para ser tomado en cuenta, aunque tiene claro que es una decisión que no depende solo de él.

Sin embargo, al consultarle si estaría dispuesto a ser el técnico interino para los partidos de la fecha FIFA de setiembre, Campos no parece estar totalmente convencido de tomar ese rol al asegurar que por todo lo que ha logrado en el fútbol merece un poco de respeto.

LEA MÁS: Herediano da primera muestra de su poderío con paliza sobre Liberia

“Me siento muy honrado. Hace 17 años que empecé mi carrera como entrenador. Quizás en algún momento ha sonado (para llegar a la Selección), y nos hemos quedado al borde. Si hablamos de estar capacitados, creo que son 17 años de experiencia y una carrera de la cual tengo que darle gracias a Dios porque ha sido bendecida”, declaró Campos, tras el juego ante los liberianos.

El estratega insistió en que los títulos que acumula con la Primera División con el Saprissa y el Herediano, así como en la Liga de Ascenso con Jicaral, son fruto del trabajo de sus diferentes cuerpos técnicos y la colaboración de los jugadores que le han acompañado.

También tiene claro que se debe a la posición y decisión del Team y sus gerentes Jafet Soto y Robert Garbanzo, quienes le tendieron la mano tras su abrupta salida del Saprissa por acusaciones de racismo que al final no han prosperado.

“Aquí son tres partes las que se deben tomar en cuenta para una posible llegada de mi persona a la Selección. Primero los federativos, no sé si los de ahora o los que vienen, después Jafet y Robert, quienes tienen que decidir, porque soy un empleado del Herediano y, en última instancia, sería yo quien tendría que levantar la mano en caso de tener esa posibilidad”, declaró.

“Por mi parte, estoy feliz, es un honor y un halago que una gran cantidad de la afición y la mayoría de los sectores piensen en mí, y eso me llena de satisfacción. Estuve en diferentes equipos y que mi nombre esté en la mesa se los agradezco, al igual que a los miembros de la prensa que también han pensado en mí por diferentes razones”, añadió.

Merece respeto Copiado!

“No obstante, al consultarle si estaba dispuesto a tomar el cuadro patrio en forma interina para los compromisos FIFA de setiembre, Jeaustin no lució tan convencido y afirmó que, de momento, se concentraría en el Herediano, que recién inició el campeonato y además debe jugar la Copa Centroamericana y el Torneo de Copa local.

“No sé qué estarán pensando (federativo). Yo tengo mi cuerpo técnico también. Estoy centrado en esto (Apertura 2023) y no voy a pensar si es para esto o para lo otro. Si me van a llamar o no me van a llamar, hoy me centro acá y en el momento que tengan que tomar la decisión, me sienten en la mesa. Veremos qué es lo que pasa”, manifestó Campos.

“Yo también te digo que el trabajo que he hecho en estos años merece un poquito de respeto. Siento que hubo otros entrenadores muy buenos, a los que les dio esa responsabilidad, tanto nacionales como extranjeros. A otros con menos años de experiencia, les dieron también la posibilidad. Veremos qué es lo que ellos deciden si me quedo aquí o acepto alguna propuesta en el futuro”.

Para Jeaustin, en este momento, hay entrenadores nacionales que necesitan más experiencia para tomar una Selección Nacional, pero también hay técnicos extranjeros a los cuales se les dio la responsabilidad, a pesar de no tener el rodaje para un puesto tan preponderante.

“Independientemente de la nacionalidad, lo que se tiene que ver es el momento en que se está. Cuál es la situación, qué es lo que se requiere y a partir de ese perfil es que se tiene que tomar esa decisión por el bien del fútbol nacional. Debemos trabajar, y entre más rápido mejor, no solo el entrenador sino también la estructura que respalde el trabajo de todas las selecciones”, subrayó.