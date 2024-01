A Javon East le hicieron una injusticia

Javon East corrió, anotó 12 goles, se esforzó en la marca y fue uno de los puntos destacados para que Saprissa lograra el título número 39. El jamaiquino tuvo uno de sus mejores torneos en el Apertura 2023, y quizás el más sobresaliente desde que llegó al fútbol de Costa Rica, hace tres años.

Sin embargo, esto no fue suficiente para que Javon East fuera considerado por la Unión de Clubes de Fútbol de la Primera División (Unafut) como uno de los candidatos al premio al mejor jugador del certamen. La Unafut abrió las votaciones para los premios a lo Mejor del Torneo de Apertura 2023, incluyendo a Javon entre los nominados a mejor extranjero. Pero, ¿por qué no considerarlo también en la categoría de mayor relevancia? Solo ellos en la Unafut lo saben.

En mi opinión, Javon hizo méritos para ser votado como el mejor jugador del torneo. Además de sus 12 goles, que lo convirtieron en el subgoleador del campeonato, jugó en 26 partidos y tuvo una participación de gol cada 107 minutos, lo que significa que casi en todos los encuentros influyó en el marcador. Además, fue uno de los que más jugó con Saprissa, participó en 1.717 minutos, dio cuatro asistencias y fue el saprissista con más remates a puerta.

Pero veamos los candidatos a mejor jugador del certamen: Elías Aguilar y José de Jesús Godínez de Herediano, Erick Cubo Torres de Guanacasteca, Fidel Escobar de Saprissa, Kevin Cabezas de Liberia y Carlos Mora de Alajuelense.

La Unafut propuso a estos seis, y si Javon debería estar en la lista, ¿a quién sacaría, quizás me preguntarían ustedes? Bueno, cualquiera diría a Kevin Cabezas, lo cual no me parece justo por actuar en un puesto distinto al de Javon, juega en el medio como volante marcador y no tiene tanta presencia de cara al gol como se le presentó a Javon, al Cubo, a Chuy a Mora y en menor medida a Elías y a Fidel.

Carlos Mora no debería estar en esa lista. Jugó 20 partidos, dio cuatro asistencias y solo hizo cuatro goles. Mora no fue la figura destacada que se lució en el Clausura 2023, no estuvo en su mejor nivel y no fue tan determinante para la Liga.

Javon East, delantero del Deportivo Saprissa, firmó una de sus mejores campañas. Aparte de los goles, se le reconoce el esfuerzo y sacrificio en la marca. (Rafael Pacheco Granados)

La única respuesta que encuentro es que no se podía dejar a Alajuelense por fuera entre los candidatos a mejor jugador, y había que nombrar a uno, y ese fue Carlos Mora, quien con sus 20 partidos es uno de los que más jugó con los rojinegros.

Entonces, con mis argumentos expuestos, considero que fue una injusticia lo que hicieron con Javon, quien quizás se quede sin premio entre los reconocimientos de la Unafut. No tengo la bola de cristal, y mucho menos veo el futuro, pero creo que Fidel Escobar será elegido el mejor jugador y al ser extranjero, es lógico que lo designen como el mejor extranjero.

Juan Carlos Rojas, presidente de Saprissa, también calificó de injusto que Javon no esté considerado como el mejor jugador.

“Extraordinario torneo hizo Javon, y el aporte que nos dio para la 39 fue mucho más allá de goles y asistencias; su sacrificio en el juego defensivo fue fundamental para el funcionamiento del equipo. Jugadorazo”, publicó Rojas en X (antes Twitter).

Le pregunté a Simone Ghirlanda, agente de Javon, su opinión sobre la exclusión de su representado y dijo que es discutible que no hayan tomado en cuenta al jamaiquino.

“Hay que debatir que haya gente que piense que no esté entre los mejores. ¿Por qué está Carlos Mora que tiene 4 goles cuando hay uno que tiene 12 goles y fue campeón? No lo entiendo”, opinó Simone Ghirlanda.

Tanto la prensa como los aficionados pueden votar por el mejor gol, mejor entrenador, mejor arquero, mejor extranjero, así como el mejor sub-21 y el mejor jugador del torneo.

La votación estará abierta hasta fin de mes y los aficionados pueden emitir su voto al ingresar en el siguiente enlace: https://forms.gle/heytr8CnnXpw99vZ9