A Herediano se le echó a perder la fiesta ante la insistencia del Paté Centeno

La historia se repite: Herediano deja escapar el que podía ser su primer triunfo del torneo y los jugadores no encuentran explicaciones. Esta vez el rival fue Guadalupe, un equipo de buen toque, agresivo y sin dudas para plantarse ante cualquier rival. Así, al mejor estilo del técnico Wálter Centeno, le echó a perder la fiesta al “visitante”.

El marcador señala un 1-1 que pareciera justo por lo visto en la cancha. Al Team se le puede achacar falta de concentración para cerrar la victoria o un error en la marca, pero no se le puede acusar de hacer un mal partido; todo lo contrario. Lo mismo sucedió con los josefinos y por eso los más de 90 minutos fueron, en su mayoría, entretenidos.

Ni siquiera los diez minutos en que estuvo suspendido el partido por el apagón de una de las torres de iluminación pudieron traerse abajo la intensidad de ambos equipos. Herediano encontró el tanto en el minuto 40 entre su viveza y la desatención de la zaga guadalupana, al permitir que un saque de banda “llegara” al área, donde Yendrick Ruiz concretó con un derechazo.

Pero así como fue efectivo en esa acción, el conjunto florense falló después, cuando aún estaba con ventaja y no pudo aumentarla. Eso, reconoció el mismo Jafet Soto, les pasó factura. No solo se trata de minimizar los errores en la zaga, también en la ofensiva.

“Es una serie de situaciones, aquí perdemos y ganamos todos. La gran responsabilidad es del cuerpo técnico porque son cosas que trabajamos normalmente, pero no hemos tenido tiempo porque hemos trabajado solo dos días con el equipo. No es excusa, pero también tuvimos el segundo o tercer (gol) y Guadalupe no tuvo ninguna opción clara, tuvo la pelota porque se la dimos, obviamente”, explicó Soto, quien además criticó decisiones arbitrales, porque desde su punto de vista hubo un penal sobre Kennedy Rocha.

En lo que sí tiene razón Jafet es que el conjunto dirigido por Paté Centeno se dejó la pelota y lo único que le faltaba a ese dominio era el puntillazo final. Los locales nunca renunciaron al tanto y lo hallaron con la fórmula de su entrenador, pasando la pelota de un lado a otro hasta que Jossimar Pemberton cerró en el centro (88′).

Fue desahogo para el atacante, quien había sido el más insistente pero también había errado de la misma forma, y también lo fue para el mismo Centeno. El técnico lo celebró por lo alto, incluso con abrazos hacia Pemberton y otros futbolistas.

“Me gustó el gol porque es parte de lo que practicamos. Cada quien ve el fútbol a su manera, nosotros tuvimos la paciencia y el control del juego. Tarde o temprano la idea del equipo le dio un gol que fue bueno, le dimos buena amplitud al balón y buenos movimientos, y eso es lo que a mí me gusta”.

Para el entrenador el empate tuvo sabor a victoria, lo dice sin dudarlo y asegura que tiene una razón importante para valorarlo de esa forma.

“Porque en otro tiempo este equipo se había caído y eso debe darle fuerza a los chicos mentalmente, de mantener ese espíritu ganador que estoy tratando de inculcarles”.

Guadalupe se irá al parón por el microciclo de la Selección Nacional con la moral por el alto, mientras el Herediano espera por su nuevo técnico, aunque Jafet Soto tampoco descarta quedarse en el banco.