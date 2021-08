A Esteban Marín se le estruja el corazón al ver mal a Alajuelense

Esteban Marín regresará a Alajuelense después de un año a préstamo con Carmelita. Esteban Marín regresará a Alajuelense después de un año a préstamo con Carmelita. (Fanny Tayver Marín)

Harry Rojas observa a Esteban Marín atendiendo a La Nación en la gradería sur del Estadio Alejandro Morera Soto y de inmediato se acerca a saludar y preguntarle: "Yiyo, ¿cuándo vuelve?".

La escena se repite con Bryan Jiménez, quien aparte de hacerle la misma consulta, le dice: "Yiyo ya sabe, aquí lo estamos esperando".

A él le restan tan solo tres partidos con Carmelita para retornar a la Liga.

Wílmer López adelantó el domingo pasado que de todos los jugadores manudos que en este momento se encuentran prestados en otro clubes, el defensor será uno de los primeros en regresar.

Su caso es muy particular y ha tratado de ser lo más profesional posible, porque aunque de enero a noviembre ha vestido el uniforme verdolaga, es hecho en el semillero rojinegro y le ha tocado sufrir de lejos con la crisis del equipo.

"Yo soy de acá, pertenezco a Alajuelense y esta es mi casa. He estado acá diez años, en esta institución, y por supuesto que me duele cuando el equipo está mal", afirmó Marín.

El central recordó que aquella noche del 14 de octubre, cuando la Liga perdió 1-3 contra Carmelita en el Morera Soto, fue un momento muy raro para él, de esos días en los que tenía una mezcla de sentimientos encontrados.

"Cuando les ganamos fue un poco extraño, porque son dos extremos. Por un lado me sentía feliz porque se obtuvo la victoria y estábamos luchando por algo, pero a la vez era un poco incómodo, por la situación que estaba atravesando la Liga", contó.

Y agregó: "Pero uno tiene que ser profesional, darlo todo donde esté, con los colores que esté vistiendo, pero por supuesto que sigo al equipo, veo los partidos, lo apoyo, siempre lo he apoyado y esperando en Dios que las cosas mejoren. Mi papá me dijo que después de la tormenta viene la calma y entonces yo tengo la fe de que ya van a venir las buenas para la Liga".

Marín confesó que se sintió muy mal cuando se enteró de que la Liga despidió el viernes pasado a Cristopher Meneses, Luis Miguel Valle, Jameson Scott, Iago Soares, Jamille Boatswain, Seemore Johnson, Michael Barrantes y Brayan López.

"Eso me impactó, ver la salidas de excompañeros de siempre como Meneses, Valle y Jameson, que compartí con ellos en el camerino, que son grandes personas, grandes jugadores. Duele, duele porque son personas que al igual que uno tienen al fútbol como un trabajo y que esto es lo que uno ama, lo que a uno le gusta hacer. Apenas me enteré de la situación les manifesté mi apoyo".

"El fútbol es así, cuando las cosas no salen todos son señalados, todos son evaluados y es un jalón de orejas, porque nadie quiere irse y dejar a esta gran institución".

🎥 .@DarioAlfaro32 sobre retorno de Esteban Marín: “Acá es donde tiene que estar, en lo personal siempre pensé que nunca debió irse” pic.twitter.com/IlLtQ34YtF — Fanny Tayver Marín (@FannyT_LN) November 7, 2017

Minutos antes de esta charla con Marín, La Nación le consultó al joven defensor Darío Alfaro qué piensa del retorno de Esteban y respondió que a su criterio, nunca se debió ir.

Esas palabras le llegaron al futbolista que debe jugar con Carmelita ante Limón, Grecia y Herediano antes de volver a vestirse de rojinegro.

"Son decisiones de entrenadores en su momento. Darío es prácticamente un hermano para mí, he compartido con él desde que yo tenía once años, que fue cuando vine a la Liga y nos ha tocado jugar juntos en liga menor. Con Benito (Floro) empezamos jugando los dos y eso lo tomo como algo bueno para mí, saber que un compañero piense así de uno de esa manera es algo que motiva", apuntó Marín.

En el Verano 2017, Esteban sumó 360 minutos durante cuatro partidos con la Liga y luego estuvo presente en 14 encuentros con los verdolagas, acumulando 1.173 minutos más.

Y en este Apertura 2017, el defensa acumula 1.530 minutos.

-- ¿De qué le ha servido este paso por Carmelita y qué espera en lo que será su retorno a la Liga?

Ha sido muy provechoso todo este año que he estado ahí en Carmelita, me ha ayudado mucho para tomar ritmo, que es lo que todo jugador necesita, agarrar minutos en la cancha. Me han servido mucho las experiencias vividas por allá, porque hay mucha diferencia entre la Liga y Carmelita y creo que me ha ayudado mucho para madurar como jugador y eso es muy importante.

-- Tomando en cuenta solo este Apertura 2017, ya acumula 1.530 minutos jugados, ¿qué le dice eso?

He sumado bastantes minutos. En el torneo pasado también terminé jugando bastante y en este torneo prácticamente he jugado todos los partidos, solo los dos primeros no estuve, pero en todos los demás sí he jugado los 90 minutos y eso ha sido muy importante para mí.

-- ¿Qué pensó cuando el Pato dijo que usted es uno de los primeros que regresará?

Muy positivo para mí, lo tomo de una gran manera, con muchas ansias de volver. Por contrato me toca volver y si Wílmer decide que vuelva, estaré aquí en diciembre cuando termine los partidos que me quedan con Carmelita.

-- ¿Cuánto entusiasmo le da ver que su regreso será en un momento en el que de verdad se le está dando chance a los jóvenes?

He visto eso, que Wílmer le ha dado el respaldo a muchos compañeros míos de liga menor, como Darío (Alfaro), Barlon (Sequeira), Bryan (Jiménez) y eso es importante, eso es lo que Wílmer tiene, que él siempre le da un respaldo a uno y deja que el jugador se desenvuelva de la mejor manera dentro del terreno de juego. Eso es lo que todo jugador necesita, lo que necesitamos, y estoy motivado, ojalá que si me toca volver, me den la oportunidad de jugar para poder darlo todo dentro del campo.

-- ¿Qué criterio tiene de Wílmer López?

Como persona, es excelente, es muy humilde, y como entrenador de verdad que es de los mejores que he tenido. Él le da el respaldo al jugador, siempre le da la confianza al futbolista para que pueda poner todas sus cualidades al servicio del equipo.

"Wílmer no le corta las alas al futbolista, él lo deja jugar. Y eso es importante, porque uno como jugador eso es lo que necesita, un entrenador que lo acuerpe, que lo ayude a uno y creo que se ha visto".

"Él le ha dado mucha oportunidad a todos y a los jóvenes les ha dado mucho chance, los deja crecer, él hace que el futbolista se tenga confianza, que es lo que muchas veces hace falta".

-- ¿Qué tan peculiar le resulta ver que su caso es muy similar a lo que le tocó vivir a su hermano, a Luis Marín?

Es curioso, Luis es el mayor, yo soy el menor y prácticamente hemos vivido casi que lo mismo, con la excepción de que yo debuté acá en la Liga y que él lo hizo en El Carmen, pero le tocó irse un año a préstamo también.

"En ese entonces los torneos eran largos, el campeonato duraba todo el año y es anecdótico, pero quiero realizar mi historia, quiero realizar mi propia carrera y ojalá superarlo a él, crecer día a día y ser mejor".

-- Cuando se acabó el torneo pasado, en Alajuelense querían que usted regresara de una vez, pero cayeron en cuenta de que el préstamo se había firmado por un año. ¿Qué pensó en ese momento?

Es cierto, Benito Floro quería que yo volviera a la institución. Sin embargo, me quedaban seis meses más en Carmelita. Al principio yo por dentro me decía: '¡Qué dicha! Voy a volver ya', pero en realidad siempre supe que me quedaban seis meses de contrato con Carmelita y no podía irrespetar eso.

"Eso me motivó mucho, porque sentía que ellos veían que uno estaba haciendo un buen trabajo, que estaba luchando por volver y entonces eso me motivó para yo seguir dando mi 100%, agarrar regularidad este torneo y pensando en volver".

-- ¿Cuánto cariño le tiene ahora a Carmelita?

Los compañeros siempre me recibieron de una gran manera, me acuerparon y viví situaciones complicadas con ellos, porque en el torneo pasado nos tocó luchar por el no descenso y eso es algo muy difícil.

"A como hay presión en los clubes grandes, también hay presión ahí abajo y hasta pasan situaciones que lo hacen todo un poco más complicado, porque irse a una segunda división es difícil".

"Yo les guardo mucho aprecio y respeto a todos en Carmelita, es gente que me ayudó mucho y es un paso muy bonito, una gran experiencia y les deseo lo mejor. Ahorita que estoy ahí voy a terminar bien, a dar mi 100% con El Carmen y cuando ya no esté ahí, les desearé los mejores éxitos".