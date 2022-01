A Cartaginés le da ‘risa’ razón por la que le devolvieron denuncia contra Mariano Torres

“Irrisorio”. Así ven en Cartaginés la razón por la que el Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol les devolvió la denuncia interpuesta contra el jugador del Saprissa Mariano Torrres, quien supuestamente ofendió al brumoso Marcel Hernández durante el partido del sábado anterior en la Cueva, donde el conjunto visitante ganó 4-2.

Cartaginés presentó su documento el lunes, convencido de que el volante morado debe recibir un castigo, mientras en la S prefirieron no referirse al tema hasta que exista una investigación abierta, algo que por el momento no es una realidad, pues aunque el Tribunal recibió la denuncia, no pudo iniciar su análisis, explicó en un comunicado de prensa emitido este martes.

“El Tribunal conoció la denuncia presentada por el Club Sport Cartaginés contra el jugador Mariano Torres del Deportivo Saprissa, por supuestas ofensas en el partido entre ambos clubes del sábado anterior. Sin embargo, la investigación aún no está abierta pues el denunciante debe cumplir con requisitos de forma que ya le fueron comunicados”.

Son precisamente esos requisitos los que provocan indignación en la institución de la Vieja Metrópoli. De acuerdo a su encargado de prensa, Jeison Solano, lo que está solicitando el Tribunal es que envíen “un documento donde se verifique o acredite quién es Leonardo Vargas (presidente del club)”.

Al ser el jerarca de la institución, Vargas fue el encargado de firmar el documento, y aunque se conoce su posición y es miembro de la Unafut, se pidió esa información.

“Es hasta irrisorio”, dijo Solano. “Me parece más grave el tema solicitado, para que se inicie la investigación que lo que al final de cuentas se pide. Ya vamos a enviar la personería jurídica donde se verifica que Leonardo Vargas es el apoderado”.

Asimismo, Solano mencionó que no recuerda una solicitud similar en estos casos.

El caso

En declaraciones a Radio Columbia, Marcel Hernández aseguró que el mediocampista del Saprissa lo insultó fuertemente y el réferi central del compromiso, David Gómez, escuchó lo sucedido y lo permitió.

“El árbitro no tiene la personalidad de sacarle la amarilla a Mariano, porque me estaba insultando, me dijo: ‘cubano de mierda, muerto de hambre’, pero el árbitro no tiene la personalidad. Como a nosotros nos exigen, a ellos hay que exigirles un poquito, porque como a nosotros nos exigen a ellos también”, afirmó.

El artillero fue enfático en que los dos recibieron un llamado de atención de parte del árbitro; empero, al final el único que recibió tarjeta amarilla fue él.

“Nos llamó a los dos y nos dijo: ‘se callan o le saco amarilla a los dos’. Pero después solo me la sacó a mí. No sé por qué Mariano me dijo eso, solo decía que yo era un cagón, un cubano de mierda, pero cosas del partido, me voy con que ganamos y listo”.

Desde el lunes, Cartaginés dejó clara su posición contra temas como estos, que calificó de racismo y discriminación. Por eso decidieron imponer la denuncia formal.

En este caso, el Tribunal Disciplinario no puede actuar de oficio, indicó a La Nación el lunes, pues “no hay video o audio que permita comprobar la situación”. Sin embargo, el club sí puede solicitar la apertura de un proceso disciplinario, eso sí, “deberán aportar las pruebas del caso”.