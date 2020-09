“Son 100 goles, pero después será la final o que otra jugadora hizo 300. Sin importar el motivo, la gente está viendo fútbol femenino, le importa. Gente que tal vez antes no sabía nada, está informada, saben las posiciones, se identifican con un equipo, ya tienen una identidad de equipo femenino, no solamente el masculino. Esto hace dos años no sucedía, tal vez tenían referenciadas a algunas jugadoras por la Selección, pero nunca porque seguían el torneo nacional y porque la prensa informaba como lo está haciendo ahora".