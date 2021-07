15 respuestas que reflejan la filosofía de juego de Benito Floro

Benito Floro dirige desde 1978. (AP)

El nuevo timonel de Alajuelense, Benito Floro, cree en estructurar una plataforma en la que todos los equipos del club jueguen de la misma forma, con base en los objetivos del primer plantel.

La Nación recopiló 15 preguntas y respuestas dadas por el entrenador a distintos medios durante su carrera, en las que se refleja su filosofía, su manera de ver el fútbol y el criterio que posee sobre cómo debe trabajar un club.

1. Pregunta revista Don Balón: ¿Cuándo nació esa inquietud por entrenar y para qué entrena?

Siendo estudiante de bachillerato era jugador del primer equipo de voleibol y entrenador del segundo. Al mismo tiempo jugaba al fútbol de líbero y de capitán y mandaba a hacer en la cancha lo que decía el entrenador en el banquillo. Después al tiempo que estudiaba, jugaba al fútbol, entrenaba al juvenil y obtenía los títulos. Luego cuando dejé de trabajar y de jugar me decidí por entrenar. Así hasta ahora, que entreno para ser feliz y por ser mi profesión.

2. Pregunta revista Don Balón: ¿Cuáles fueron sus referentes en sus inicios?

Siempre lo han sido las personas más próximas a mí: entrenadores, jugadores, exjugadores y sobre todo mis excelentes escuelas de entrenadores valenciana y nacional.

3. Pregunta revista Don Balón: En el Real Madrid dirigió a Luis Enrique. ¿Reconoce en su Barça algo de lo que le enseñó cuando era su entrenador?

Cualquier jugador que se hace entrenador recoge detalles de los técnicos que tuvo, en lo bueno y en lo malo. Ojalá que si tomó algo de mí haya sido del lado positivo.

4. Pregunta revista Don Balón: Cuando dirigió al Real Madrid trabajó posiblemente con el grupo de jugadores más talentosos que ha tenido, imagino que la competencia dentro del vestuario era enorme. ¿Es alinear la tarea más dura para un entrenador?

Hacer la alineación en un equipo es una responsabilidad que te obliga a ser honesto. Yo tengo el hábito de consultar primero a los componentes de mi equipo. Tampoco descarto hablar de ella con mi presidente o mi director técnico si viene al caso. Y sí, es un fastidio porque hasta en eso el fútbol sigue atrasado e incongruente. Todos los equipos tienen una media de 23 jugadores profesionales y en el banco solo pueden estar siete y ser cambiados tres, lo cual es un verdadero desperdicio de dinero y de talento, a la vez una fuente negativa de tensiones.

5.Pregunta revista Don Balón: Hace poco me pareció curioso escucharle hablar de Rafa Benítez como un entrenador clásico como Mourinho o Capello. ¿Existen diferencias entre estos entrenadores y técnicos quizás con una idea más romántica como Pep Guardiola o por ponerle otro ejemplo Marcelo Bielsa? ¿A cuál se acerca más su propia idea futbolística?

Visto así eso de clásico no queda comprensible. Quiero decir que son entrenadores que tienen una formación y un concepto del juego estables, que viene a ser algo así como defender desde la propia cancha, de forma más segura, y dando opción más al contraataque que al ataque, el cual lo suelen dejar en la calidad del jugador, además de que creen en los entrenamientos y esas cosas serias de la preparación. Si sonaba extraño lo de clásico, eso de romántico es pura fabricación mediática.

6. Pregunta revista Don Balón: ¿Qué es para usted un entrenamiento de calidad?

Un entrenamiento ideal es aquel en que se trabajan los conceptos tácticos más necesarios para ganar un partido, según la estrategia diseñada, y además a un ritmo que permita incrementar el nivel competitivo psicológico, técnico y físico.

7. Pregunta revista Don Balón: ¿Cuál es la mayor dificultad que se encuentra un entrenador para que su idea llegue al jugador? ¿El idioma, el ego, las reticencias del propio futbolista...?

Depende de cada equipo y de la exigencia que el entrenador ponga. Como yo siempre pongo la máxima acorde sus cualidades, trato de meterme en la forma de captar, interpretar y decidir que tiene cada futbolista para integrarlo cada vez más en la jugada colectiva que es la que al final te ayuda a ganar los partidos. En unos será el ego, en otros la falta de calidad física, o técnica, o táctica.

8. Pregunta UPAD Psicología y Coaching: ¿Qué aspectos cree que se deberían trabajar más con un deportista?

El más importante, si hablamos de fútbol, es el conocimiento de lo que hace y la creación del hábito.

9. Pregunta de Sport.es: ¿Cuál es el futbolista más talentoso al que ha entrenado?

Uno de los más imaginativos que te puedes tirar a la cara es Emilio Butragueño, que imitaba a Johan Cruyff. Pero ¡ojo! era el que más me exigía tácticamente ¿eh? El que más preguntaba, un futbolista táctico absoluto.

10. Pregunta de Sport.es: En los clubes se ha introducido la figura del psicólogo, como usted lo hizo en su época. ¿Le sorprende que aún genere escepticismo?

Es que se dicen muchas tonterías. No se trata de un psiquiatra que les sienta en el diván y les pregunta por Freud. Me acuerdo un futbolista que cuando más lo necesitaba menos aparecía, y cuando no lo necesitaba hacía la marimorena. Y llega el psicólogo y me dice: 'Esta persona funciona por retos. Tú dile: te apuesto una comida a que en los primeros 15 minutos no has tocado un balón'. Y vaya, sí funcionó.

11. Pregunta de Revista Real Madrid (cuando llegó al equipo blanco): ¿Dónde se ve la mano de Benito Floro?

Yo persigo un fin que tenga una solidez en sus principios, no me encandila la victoria por uno a cero, de penal injusto y en el último minuto, no. Hay que crear un estilo de juego para el club, y digo club refiriéndome a todos los equipos. Hay que formar jugadores valiosos para el primer equipo, forjados bajo un sistema único. El jugador tiene que saber al dedillo cómo se juega cuando se lleva la camiseta del Real Madrid. El público quiere que su equipo juegue bien, además de ganar, porque sabe que jugando bien puede perder dos partidos, pero ganará los otros 36.

12. Pregunta de Revista Real Madrid (cuando llegó al equipo blanco en 1992): ¿Entonces usted propone un sistema no solo para el primer equipo?

Por supuesto. Ya le he explicado que yo persigo un estilo de juego acorde a los objetivos del club. No tengo por qué contar con lujo de detalles mis sistemas. Lo que sí quiero dejar claro es que pretendo que todos los equipos tengan un mismo patrón de juego. Para ello hay que coordinar el trabajo de todos los técnicos de la casa, hay que organizar grupos de trabajo por parcelas y reunirse personalmente, para cambiar impresiones y seguir muy de cerca el trabajo de cada departamento. Hay que buscar la mejor utilidad de estas horas de trabajo y para ello hay que tener una estructura ágil y moderna, que sumada a la continuidad y a la constancia solo puede traer éxitos.

13. Pregunta de Revista Real Madrid (cuando llegó al equipo blanco en 1992): Pero eso es un trabajo que va más allá del entrenador del primer equipo.

Así es, este es un trabajo para un director técnico, que en este caso coincidirá con el de entrenador, pero necesita un organigrama que permita el seguimiento de un método de trabajo. Para mí esa es la clave: el método. Cuando existen directrices claras de trabajo todo el que está inmerso en esa parcela sabe exactamente lo que debe hacer. Desde el jugador del primer equipo hasta el ojeador de un pueblo de Córdoba, cada uno tiene una misión perfectamente delimitada y concreta, que será valorada día a día por otras personas, que estarán a su vez encargadas de esa función.

14. Pregunta de trainingfútbol.com: A pesar de ser un juego muy rico en posibilidades creativas, con un amplio abanico, ofreciendo variantes y situaciones, se está produciendo un estancamiento en cuanto al desarrollo de sus acciones. Hay mucha repetición fácil y poca creatividad.

Es una consecuencia de la ausencia de orientaciones estratégicas en el ataque combinado y del incremento de las acciones defensivas para reducirle espacios al rival, o para replegarse o para agruparse en torno al punto de previsible envío de balón en juego directo. Mientras el fútbol profesional siga bajo el influjo de que solo la calidad de excelentes jugadores puede resolver el juego defensivo que no para de crecer (lo cual tampoco es muy cierto), seguirá estancado.

15. Pregunta de trainingfútbol.com: En repetidas ocasiones has comentado que la esencia de este juego es la lucha por la posesión del balón. Además, a partir de ese planteamiento es como deben organizarse las dinámicas de juego de los equipos.

Sí, yo creo que eso es tan evidente que no merece la pena perder tiempo en ello. Un partido es la lucha por el balón, para con él hacer gol. Esa lucha ofrece seis acciones colectivas fundamentales: ataque combinado, ataque directo y contraataque en lo ofensivo; repliegue, despliegue o situación expectante, en lo defensivo. Lo que marca

la dinámica del partido es lo que hace cada equipo para cambiar de posesión y lo que hace en el momento que ésta se produce.