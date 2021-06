En conferencia de prensa, Zinedine Zidane resaltó el dominio de sus jugadores en el primer tiempo, cuando jugaron en igualdad de condiciones. “Creo que hicimos un gran partido, en especial durante el primer tiempo, cuando vamos once contra once. Hemos tenido ocasiones de gol y, bueno, en la segunda, jugando diez contra once ha sido peor para nosotros”, a lo que agregó, “hemos debido tener un poco más de paciencia y no estuvimos acertados en los últimos momentos. Esto cambia nada, ya que no perdemos. Solo queda felicitar al Barcelona”.