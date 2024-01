Xavi Hernández no aguanta más y anuncia su salida del Barcelona

El técnico azulgrana Xavi Hernández anunció este sábado su salida del club a final de temporada, luego que el Barcelona perdió este sábado 3-5 contra el Villarreal en el estadio Olímpico.

Tras la eliminación en cuartos de la Copa del Rey, ante el Atlético de Madrid (4-2 ), el Barça sufrió un nuevo varapalo en la Liga con una derrota que le aleja un poco más de la cabeza del campeonato, que tiene a diez puntos, precipitando el duro anuncio de Xavi.

“El 30 de junio no seguiré como entrenador del Barcelona”, afirmó el técnico azulgrana, quien cree que “el club necesita un cambio de rumbo, de dinámica”.

Sobre si anunciar ahora su decisión de irse es la adecuada, Xavi la defendió a capa y espada, pues considera que aún están dos títulos todavía en juego, cuando quedan cinco meses para acabar el curso.

“Creo que está decisión destensa la situación. He pensado en el club y me siento bien, hace días que lo tenía decidido, pero de una manera me he liberado, y me voy”, explicó de manera calmada, según indicó el diario Deportivo Sport.

“El club me tendrá siempre, yo quiero ser una solución, y creo que ahora el sentido común, lo mejor es dejar el 30 de junio, así lo hemos acordado con el presi, que es la hostia, va ‘pa alante’, todos son muy válidos en la dirección deportiva”.

Ante la sorpresa de todos los presentes, Xavi confesó que los jugadores todavía no sabían de su boca que abandonará el cargo a final de temporada. ¿El motivo? El mazazo de la derrota había sido demasiado duro, y es que si no se hubiera dado el resultado, la decisión no se habría hecho pública.

“He visto a los jugadores muy jodidos, hablaré con ellos en el entrenamiento. Hay un grupo humano muy grande y no se merecen esta dinámica. Lo que está pasando no tiene explicación y por eso tomo decisiones, hay que ser valientes como cuando vinimos aquí, no hay que agarrarse al contrato”.

Poco antes, su centrocampista Frenkie de Jong había expresado en DAZN su apoyo a Xavi, al tiempo que criticó el partido hecho por su equipo.

“Si estás perdiendo 2-0 y en un momento vas 3-2 ganando, no puedes regalar esto. Tenemos que mejorar esto porque no puede pasar en un equipo top”, dijo.