“Estoy muy feliz, de verdad que no puedo decir otra cosa más que me siento muy feliz... Nos costó mucho, incluso, tuvimos cerca de siete u ocho partidos en los que no completábamos la banca por lesiones o el covid-19, pero completamos el banquillo en el partido más importante y justo cuando más necesitábamos de más gente de experiencia... Fuimos el equipo más constante, el más regular del torneo y tan siquiera perdimos un partido en casa. No queda más que celebrar y disfrutar esto que tanto nos ha costado”, señaló el Pato.