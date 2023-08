Una de las viejas amenazas de Keylor Navas desinfla a quienes imaginaban el regreso del tico al Real Madrid

Desde el 2017, a Kepa Arrizabalaga se le veía como candidato a rejuvenecer la portería del Real Madrid, justo cuando Keylor Navas era el estelar, aunque al final no fue el responsable de la salida del tico al Paris Saint Germain, en 2019. Hoy, sin embargo, Kepa sí desinfló las ilusiones de quienes imaginaban al costarricense de regreso en el club español.

El Chelsea y el Madrid llegaron a un acuerdo para que Arrizabalaga juegue la presente temporada con los merengues y supla la baja por lesión de Thibaut Courtois. Con esta decisión, se acabaron todos los rumores sobre una segunda parte de Navas con el equipo con el que conquistó tres Champions League.

Kepa Arrizabalaga estuvo sus cinco años en el Chelsea. Los ingleses y el Real Madrid no revelaron los detalles del acuerdo. (ADRIAN DENNIS/AFP)

“El Real Madrid C. F. y el Chelsea FC han acordado la cesión del jugador Kepa Arrizabalaga, que queda vinculado al club durante esta temporada, hasta el 30 de junio de 2024″, anunciaron los merengues.

Más allá de que parecía complejo, no era descabellado pensar en el regreso de Keylor al conjunto blanco: el nacional parece no tener espacio en el PSG, había jugado el semestre anterior a préstamo en el Nottingham Forest de Inglaterra y el Real estaba urgido de un guardameta al que no le pesara la camiseta.

No obstante, los caminos no se alinearon para que el Halcón volara de nuevo en el Santiago Bernabéu. Arrizabalaga, de 28 años, fue el elegido para paliar la baja de Courtois, quien el jueves pasado sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y estará fuera gran parte de la temporada.

El presidente del Consejo Directivo del Bayern de Múnich, Jan-Christian Dreesen, había afirmado el domingo que “hoy o mañana esperábamos presentar a Kepa, pero llegó la oferta del Real Madrid. Kepa es español, es normal que la aceptase”.

Con esta decisión de los blancos, el futuro de Keylor sigue en el aire. Con los parisinos no tendría alternativas ni de competir y ahora toca esperar a ver si lo colocan en algún otro club.

LEA MÁS: ¿Por qué el nombre de Keylor Navas suena en el Real Madrid?

Un portero de garantía

La lesión de Courtois fue un duro golpe para el Real Madrid, que el sábado confió en su segundo guardameta, el ucraniano Andreiy Lunin, en la victoria 2-0 en el campo del Athletic de Bilbao.

Sin embargo, el técnico Carlo Ancelotti había adelantado en la víspera la posibilidad de que el equipo blanco acudiera al mercado en busca de un guardameta de garantías.

El antiguo portero del Athletic de Bilbao, de 28 años, recala así en un club por el que ya estuvo a punto de fichar en enero de 2018, pero unas declaraciones del técnico de entonces, Zinedine Zidane, asegurando que “no necesito un portero” parecieron cerrar la puerta a ese fichaje.

Seis meses después se anunció el fichaje del portero vasco por el Chelsea, que pagó los $87,5 millones de la cláusula de rescisión del jugador con el Athletic de Bilbao.

Kepa se convirtió así en el portero más caro de la historia al superar los $79,3 millones que había pagado poco antes el Liverpool a la Roma por el guardameta brasileño Alisson Becker.

Con los Blues empezó siendo titular, pero luego cayó en el banquillo ante la llegada de Edouard Mendy. En la segunda parte de la pasada temporada recuperó la titularidad.

De Alemania a Madrid

En la pretemporada fue titular en la mayoría de los partidos, pero la llegada de Robert Sánchez el pasado 5 de agosto, llevó a Kepa a buscar alternativas y tras mirar hacia Alemania, finalmente ha terminado en el Real Madrid.

En sus cinco años en el Chelsea, Kepa ha ganado una Champions League, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa y una Europa League.

El nuevo guardameta merengue es también internacional con la selección española, a la que volvió en marzo pasado en la primera convocatoria de Luis de la Fuente, tras no haber vestido la camiseta roja desde 2020.

Kepa, que debutó con España en noviembre de 2017 en un amistoso contra Costa Rica, se proclamó campeón de la Nations League en junio pasado con la Roja.

El flamante fichaje merengue ha mostrado su satisfacción por su llegada al Real Madrid poniendo en su cuenta de Instagram el mensaje de bienvenida publicado por el club madridista en esa misma red social.

El nuevo portero del Real Madrid será presentado el martes en la Ciudad Deportiva del club merengue en Valdebebas.