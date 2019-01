"Un dato que contrasta con la altura del ex del Chelsea, esos 199 centímetros que permiten suponerle una gran autoridad en el juego aéreo pero que a la hora de la verdad no le han valido para evitar estos tantos, algunos de ellos, como el de Rubén Pardo este domingo, a bocajarro", detalla la nota. Pese ese dato, las críticas en España no van dirigidas directamente al belga. La zaga merengue ha sido señalada, sobre todo el brasileño Marcelo.