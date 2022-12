Técnicos costarricenses le van a Argentina en la final del Mundial

La final del Mundial Qatar 2022 quedó servida; Argentina y Francia lucharán por llevarse el ansiado cetro.

Se enfrentan los dos mejores equipos, el vigente campeón defenderá su corona y apunta al bicampeonato contra Lionel Messi y sus compañeros, quienes redoblarán esfuerzos para que Messi obtenga el único título que le falta ganar.

¿Pero quién es favorito en la final?

Es la pregunta que le hicimos a los técnicos Rónald González, Luis Fernando Fallas, Róger Flores y Manuel Gerardo Puro Ureña.

Ureña ve favorita a Argentina, Flores les va a los suramericanos, mientras que Fallas y González dieron a Francia como favorita, pero los cuatro quieren que Lionel Messi se deje el cetro.

Para Rónald, Róger y Luis Fernando Fallas es un tema de sentimiento y por eso se apuntaron con la escuadra albiceleste

“Veo a Francia favorita, pero quiero que gane Argentina. En torneos internacionales siempre he seguido a Argentina y a Países Bajos, han sido mis selecciones”.

“Me gustaría que Argentina gane por la figura de Lionel Messi, por todo lo que él ha representado a nivel mundial, sería coronar ser el mejor jugador”, dijo Luis Fernando Fallas.

Los técnicos afirmaron que Francia tiene mucha velocidad en la ofensiva sobre todo con la presencia de Kylian Mbappé, pero por sentimiento desean que Lionel Messi levante la copa de campeón. (FRANCK FIFE/AFP)

Rónald tiene una opinión similar a Fallas en cuanto a lo que representa respaldar a Argentina.

“Quiero que gane Argentina porque siempre he sido seguidor del Barcelona y me gusta lo que Messi hizo cuando estuvo ahí. Además tengo muchos amigos, excompañeros y exentrenadores argentinos, quienes son muy buena gente, me trataron muy bien y uno se identifica con ellos”, apuntó González.

El entrenador Manuel Gerardo Puro Ureña comentó que llegaron las dos mejores selecciones a la final, pero Argentina es favorita, aunque Francia es un gran equipo.

“Será una final muy cerrada, pero Argentina es mi favorito para ser campeón. El buen momento de Leonel Messi y Julián Álvarez puede llevar a la Albiceleste a ganar el Mundial de Qatar 2022. Tienen una defensa muy compacta y el medio campo es de mucho sacrificio”, comentó Ureña.

Róger Flores, el excapitán de la Selección Nacional de Italia 90, confesó que siempre apoya a los equipos americanos y en el Mundial Qatar 2022 no es la excepción.

“En lo personal me gustaría que Argentina gane el Mundial. Tiene un buen equipo y para Lionel Messi sería cerrar con broche de oro una exitosa carrera deportiva. Esperemos que saquen la casta de campeones, porque durante el torneo han demostrado tener un equipo muy compacto y merecen ser los monarcas”, manifestó Flores.

¿Por qué Francia se ve mejor?

Pero futbolísticamente qué le ven Rónald González y Luis Fernado Fallas a Francia mejor que Argentina, o que supere al equipo de Lionel Scaloni.

“A Francia la veo favorita porque es muy estable en defensa y tiene poderío en ataque, donde no depende de uno o dos futbolistas. Francia en todos los aspectos, físico, colectivo y en individualidades se ve mejor que Argentina”, resaltó Fallas.

Rónald González señaló que los galos cuentan con jugadores más fuertes y resistentes. Posee mucha velocidad por el centro del ataque y por las bandas, además cuenta con un nueve que le aporta mucho a la ofensiva.

“En la zaga también posee defensas rápidos y fuertes. En el caso de Argentina si Lionel Messi no aparece, le cuesta desarrollar el juego”.

Para el “Puro” Ureña el plantel que aproveche las oportunidades en ofensiva podrá sacar la ventaja, porque son muy equilibradas.

“Quien logre tener mayor contundencia en la zona de aprovechamiento va a ganar. No veo a ninguna de las dos selecciones jugando al contragolpe, porque están muy bien posicionadas”, expresó.

Róger Flores señaló que Francia tiene un equipo poderoso, por lo que no será nada sencillo para los argentinos dejarse la corona.